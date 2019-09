Mann läuft blutverschmiert mit Waffe durch Wohngebiet 

In Frankfurt hat am Samstag ein Mann Angst und Schrecken verbreitet. Er war blutverschmiert mit einer Waffe im Wohngebiet unterwegs.

Frankfurt - Am Samstagnachmittag hielt ein 26-jähriger Frankfurter die Anwohner der Herrmann-Brill-Straße im Frankfurter Stadtteil Sindlingen in Atem. Er lief blutverschmiert mit einer Schusswaffe in der Hand durch das Wohngebiet. Das berichtet die Frankfurter Polizei am Sonntag.

Gegen 16.10 Uhr gingen die ersten Notrufe besorgter Anwohner bei der hessischen Polizei ein. In denen schilderten die Zeugen übereinstimmend, dass in der Grünanlage rund um die Wohnblöcke in der Herrmann-Brill-Straße ein Mann mit einer Pistole in der Hand herumlaufen würde.

Frankfurt: Mann läuft mit Waffe durch Wohngebiet - Anwohner sehr besorgt

Außerdem sei sein nackter Oberkörper blutverschmiert. Die Polizei entsendete sofort ein Großaufgebot nach Sindlingen. Durch die Zeugen, die weiterhin telefonischen Kontakt zur Polizei hatten, konnte der Mann schnell gefunden werden.

Außerdem meldeten die Zeugen nach Angaben der hessischen Polizei, dass der Bewaffnete zwischenzeitlich nicht mehr alleine war, sondern sich zwei weitere Männer zu ihm gesellt hätten. Noch im Bereich der Wohnanlage nahmen die Beamten alle drei Männer fest. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten zunächst keine Schusswaffe. Einer der drei jungen Männer wurde kurz darauf wieder freigelassen, da er nachweislich nichts mit der Sache zu tun hatte.

Frankfurt: Die Waffe wechselte dann den Besitzer

Zeugen hatten jedoch beobachtet, wie der blutverschmierte Mann die Pistole dem anderen Mann, einem 22-jährigen Frankfurter, übergeben hatte. Der war anschließend kurz mit der Waffe verschwunden. Aus diesem Grund suchten die Beamten den gesamten Bereich mithilfe eines Metalldetektors ab und fanden die Pistole schließlich. Es handelte sich dabei um eine Softair Waffe, die sichergestellt wurde.

Das Blut auf dem Oberkörper des 26-jährigen Frankfurters stammte von ihm selbst. Er hatte eigenen Angaben zufolge zuvor im Verlauf einer Auseinandersetzung einen Schlag auf die Nase bekommen.

Sowohl er, als auch sein 22-jähriger Helfer, sehen sich aufgrund der Softair Waffe nun mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren konfrontiert. Die Hintergründe, insbesondere der vorangegangenen körperlichen Auseinandersetzung, sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Waffen sind in der hessischen Mainmetropole leider immer wieder Thema. So kam es vor Kurzem vor, dass ein Mann eine Trambahn mit einer Waffe beschoss.

Ebenfalls in Frankfurt-Sindlingen bedrohte ein Mann Frauen und Kinder auf einem Spielplatz mit einer Pistole.

Doch auch in Nordhessen gab es einen Vorfall mit einer Schusswaffe. Ein Polizist vergaß seine Waffe in einem Hotelzimmer. dvd