Auto fährt in Bäckerei – Polizei nimmt Fahrer fest

In Frankfurt fährt ein Auto in eine Bäckerei. Die Polizei nimmt den Fahrer fest.

Frankfurt – In Frankfurt ist am Samstagabend (11.04.2020) ein Auto in eine Bäckerei gerast. Der Vorfall passierte ersten Informationen zufolge gegen 23 Uhr in der Carl-Benz-Straße im Stadtteil Fechenheim.

Der Fahrer des 3er-BMW soll unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Er wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Es entstand an der Bäckerei in Frankfurt-Fechenheim ein hoher Schaden, ebenso an dem Gerüst, das vor der Bäckerei stand. Am Auto entstand Totalschaden.

kke