„Trauer so individuell wie die Persönlichkeit“: Affen-Mama trägt ihr totes Baby weiter mit sich

Tragödie im Zoo Frankfurt: Ein Affen-Baby stirbt plötzlich. Die Mutter trägt es seit dem mit sich. Ein Ende der Trauer ist nicht abzusehen.

Update vom Montag, 06.01.2020, 12.05 Uhr: Seit rund sechs Tagen trägt nun die Bonobo-Mutter ihr verstorbenes Baby mit sich herum. Dies bestätigt der Zoo Frankfurt auf Nachfrage. „Die Trauer bei den Bonobos ist so individuell, wie die Persönlichkeiten“, so eine Sprecherin des Zoos. Deshalb könne man auch keine Aussagen darüber treffen, wie lange die Mutter ihr Kind noch mit sich tragen wird. Die Sprecherin berichtet von einer Gorilla-Dame, die ihr Kind mehr als 14 Tage nicht ablegen wollte.

Eine Gesundheitsgefahr bestünde durch das Tragen des Leichnams nicht. Das Affen-Baby würde mit der Zeit mumifizieren, erklärt die Zoo-Sprecherin. „Die kleinen Körper trocknen einfach aus“. Aber natürlich habe man immer ein Auge auf die Mutter und ihr totes Baby, um im Zweifel eingreifen zu können.

So lange das Bonbo-Weibchen ihr Kind nicht ablegt, kann über die Todesursache des kleinen Affen nur spekuliert werden. Eine Sache schließt der Zoo jedoch kategorisch aus: Es besteht keinerlei Zusammenhang zwischen Silvester-Böllern und dem Tod des kleinen Affen.

Update vom Freitag, 03.01.2020, 09.43 Uhr: Nachdem ein Affen-Baby im Zoo Frankfurt in der Silvesternacht gestorben ist, trägt die Affen-Mutter es immer noch mit sich im Käfig herum. Das bestätigte die Zoo Frankfurt Sprecherin Christine Kurrle.

Das sei ein ganz normaler Prozess des Abschiednehmens, so die Sprecherin. Dass die Affen-Mutter ihr totes Baby so mit sich herumträgt, kann zwischen zwei Tagen bis hin zu drei Wochen dauern.

Natürlich sei der Trauerprozess der Affen-Mutter auch für die Zoo Besucher ein sehr trauriger Anblick, aber: „Das lassen wir dann auch so, auch wenn die Besucher das sehen. Aber so passiert das auch in der Natur. Und im Zoo soll man die Möglichkeit haben, die Tiere so kennenzulernen, wie sie sind", sagt die Sprecherin.

Bereit vor einigen Jahren sei ein Gorilla-Baby gestorben. Die Mutter habe das leblose Junge damals fast drei Wochen mit sich herumgetragen. "Affen-Mütter brauchen Zeit, den Tod zu verstehen und zu akzeptieren. Erst dann sind sie bereit, ihr Jungtier zurückzulassen", fügt die Sprecherin hinzu.

Erstmeldung vom Donnerstag, 02.01.2020, 16.40 Uhr : Frankfurt – Trauer im Zoo in Frankfurt: Im Zoo Frankfurt ist ein Baby-Affe gestorben. Das berichtete zuerst der Hessische Rundfunk (HR), der zufällig bei Dreharbeiten mit einem Kamerateam im Zoo Frankfurt war. Das Bonobo-Baby sei in der Nacht zum Neujahrstag (01.01.2020) gestorben. Die Mutter des Äffchens trage den toten Körper seitdem bei sich.

Wie die Sprecherin des Zoo Frankfurt Christine Kurrle auf Anfrage mitteilte handelt es sich bei dem toten Affen-Baby um das Mitte Juli 2019 geborene Männchen Zikomo. Wann genau das Affen-Baby gestorben ist, ist unklar. Als die Pfleger an Neujahr in den Käfig kamen, trug die Mutter das Affenbaby bereits tot mit sich herum.

Das Herumtragen des leblosen Kindes sei ein normaler Prozess, so die Sprecherin des Zoo Frankfurt. Die 13 Jahre alte Affen-Mutter Nayembi nimmt so Abschied von ihrem nur wenige Monate alten Baby.

Auf der Webseite des Hessischen Rundfunks wurde ein Video der trauernden Affen veröffentlicht. Der Anblick ist herzzerreißend. Zu sehen ist, wie die Affen-Mutter ihr lebloses Kind an sich presst und es herumträgt. Ein anderer Affe kommt dazu. Es scheint, als gebe er dem toten Affen-Baby einen Kuss.

Dann trägt die Affen-Mutter ihr Baby wieder im Käfig herum. Das Video des Hessischen Rundfunks endet mit der Ansicht der Zoobesucher, die betroffen das Drama betrachten.

Erst wenn die Mutter das tote Tier von selbst ablege, könne die Leiche des Affen-Babys untersucht werden. So die Sprecherin des Zoo Frankfurt.

Noch an Silvester hatte der Zoo Frankfurt auf Facebook ältere Fotos von den fröhlich tobenden Bonobo-Affen veröffentlicht. In der Nacht darauf starb der Baby-Affe.

Große Trauer um tote Affen herrscht derzeit auch im Zoo Krefeld: Dort starben in der Silvesternacht mehr als 30 Tiere bei einem Brand. Das Affenhaus brannte komplett aus. Der Zoo Frankfurt reagierte mit großem Entsetzen auf die Tragödie. Nun droht den verantwortlichen eine hohe Strafe.

Trotz aller Traurigkeit: Es gab Ende des Jahres 2019 auch gute Nachrichten von den Bonobo-Affen des Zoo Frankfurt*. Affe Bili war im Zoo Frankfurt von Hand aufgezogen worden. Später zog er nach Wuppertal um. Dort musste er erst einmal viel Prügel einstecken. Doch nach einer gewissen Zeit hatte er sich mit den anderen Affen angefreundet und es ging für ihn wieder aufwärts.

