Weltkriegsbombe in Frankfurt gefunden – Entschärfung am Donnerstag

Bei Bauarbeiten in Frankfurt ist eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll am Donnerstagabend entschärft werden.

Update vom Mittwoch, 18.09.2019, 19.30 Uhr: Im Frankfurter Stadtteil Riederwald ist eine 50-Kilogramm-Bombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei und Feuerwehr mitteilen, soll sie am Donnerstagabend (19.09.) entschärft werden. Von der bevorstehenden Evakuierung sind rund 1200 Menschen betroffen. Alle Personen, die in dem Evakuierungsbereich wohnen, müssen den Bereich bis 18 Uhr verlassen haben.

Hilfsbedürftige und bettlägerische Menschen im Evakuierungsgebreich liegen, können bei Bedarf einen Transport beantragen. Hierzu steht das Bürgertelefon unter der Telefonnummer 069 - 212 111 ab Donnerstagmorgen 7 Uhr zur Verfügung. Alternativ können sich hilfsbedürftige Menschen über ein Online-Registrierungsportal auf der Internetseite der Feuerwehr für den Transport anmelden. Alle Menschen, die einen Kranken- oder Behindertentransport benötigen, werden gebeten, sich bis spätestens 14 Uhr zu melden.

Bombe in Frankfurt: Öffentlicher Nahverkehr von Sperrung betroffen

Für die von der Evakuierung betroffenen Personen wird in den Räumen der Johanniter-Unfall-Hilfe, Berner Straße 103-105, 60437 Frankfurt, eine Betreuungsstelle eingerichtet. Diese ist ab 16 Uhr geöffnet. Laut Polizei wird ein Bustransfer eingerichtet. Über die Dauer der Sperrung können die Einsatzkräfte derzeit noch keine genauen Angaben machen. Es ist aber laut Feuerwehr zu erwarten, dass die betroffenen Menschen ab 23 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen gehen können.

Auch der öffentliche Nahverkehr wird von den Sperrungen betroffen sein. Hierzu wird es noch detaillierte Informationen der VGF und des RMV geben.

Frankfurt: Fliegerbombe im Riederwald gefunden

Erstmeldung vom Mittwoch, 18.09.2019, 19.10 Uhr: Frankfurt - Im Frankfurter Stadtteil Riederwald ist am Mittwochnachmittag bei Sondierungsarbeiten auf einem Baugrundstück nördlich der Lahmeyerstraße eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie Feuerwehr und Polizei mitteilen ist die Bombe angesichert und in einer stabilen Lage. Sie soll am Donnerstagabend entschärft werden.

Dazu müssen rund 1200 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Bis 18 Uhr soll die Sperrzone evakuiert worden sein, das Ende der Sperrung wird für etwa 23 Uhr erwartet.

Immer wieder werden in Frankfurt Bomben bei Bauarbeiten gefunden

Die Frankfurter Feuerwehr und die Polizei in der Mainmetropole haben mittlerweile reichlich Erfahrung mit Evakuierungsaktionen dieser Art. Im September 2017 war es zur größten Evakuierung der deutschen Nachkriegsgeschichte in Frankfurt gekommen. Damals wurde eine Fliegerbombe bei Bauarbeiten im Westend entdeckt. Rund 65.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Im Juli 2019 war es zur letzten Evakuierungsaktion gekommen. Im Ostend hatten tausende Anwohner ihre Wohnungen verlassen müssen.

msb