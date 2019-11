Gefährlicher Zwischenfall: Flugzeug-Kollision am Frankfurt Airport

Aufsehenerregender Zwischenfall am Fraport: Zwei Flugzeuge stießen am Samstagabend auf dem Rollfeld des Frankfurter Flughafens zusammen.

Am Samstagabend kam es zu einem Zwischenfall am Frankfurter Flughafen .

. Zwei Maschinen stießen auf dem Rollfeld zusammen.

Der Vorfall am Fraport verließ noch glimpflich.

Zwischenfall am Airport Frankfurt: Flugzeuge stoßen zusammen

Frankfurt - Gefährlicher Zwischenfall am Boden auf dem Frankfurter Flughafen: Nach der Landung ist am Samstagabend ein Flugzeug der Korean Air auf dem Rollfeld mit einer anderen Maschine zusammengestoßen. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete am Sonntag, es habe hierbei keine Verletzten gegeben, weil das andere Flugzeug der Air Namibia lediglich mit geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei.

Nach Unfall am Frankfurter Flughafen: Südkoreanische Maschine muss zunächst am Boden bleiben

Das Höhenleitwerk der koreanischen Boeing 777 sowie eine Flügelspitze der Maschine von Air Namibia seien jedoch beschädigt worden. Das südkoreanische Flugzeug allerdings könne den Rückflug nach Seoul erst 21 Stunden später als geplant starten. Für die gestrandeten Passagiere seien Hotelunterkünfte angeboten worden.

Fraport bestätigt Unfall - hält sich aber bedeckt

Der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte den Unfall am frühen Sonntagmorgen, machte zur Ursache aber zunächst keine Angaben.

Am Freitagabend wurde am Frankfurter Flughafen eine Deutsche festgenommen, die eine mutmaßliche IS-Anhängerin sein soll. Sie war aus der Türkei abgeschoben worden. Im Jahr 2014 reiste die Frau nach Syrien aus und soll dort einen IS-Kämpfer geheiratet haben.

Aus Protest gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien hatten linke Demonstranten im Oktober einen Schalter von Turkish Airlines am Terminal 1 des Aiport Frankfurt blockiert.

Im Oktober gab es zuvor schon Aufregung wegen eines Sicherheitsproblems. Eine Familie war offenbar unkontrolliert durch die Sicherheitsabsperrung gelangt. Daraufhin wurde ein Terminal geräumt und 99 Flüge mussten gestrichen werden. 13.000 Passagiere waren von der Maßnahme am Fraport betroffen.

Am Münchner Flughafen öffnete dagegen am 15. November bereits der traditionelle Wintermarkt. Jedoch beklagen einige Besucher, dass ein Service hierbei fehlt. Das sei „wirklich sehr rückständig“, heißt es in einem kritischen Facebook-Kommentar.

mag/dpa