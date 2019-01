Unheimlich: Ehepaar verschwindet am Frankfurter Flughafen – Polizei mit Neuigkeiten

Die Polizeibeamten aus Frankfurt und Dinslaken gingen unlängst einem mysteriösen Vermisstenfall nach. Von einem älteren Ehepaar fehlte jede Spur. Nun hat die Polizei Neuigkeiten.

Update vom 17. Januar, 19 Uhr: Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, konnte der Aufenthaltsort des Ehepaars ermittelt werden. Die beiden sind wohlauf.

Frankfurt: Ehepaar vermisst - Das war die Erstmeldung

Hessen/Frankfurt - Seit Mittwoch (16. Januar) wurde ein älteres Ehepaar vermisst. Die beiden wurden zuletzt am Frankfurter Flughafen im Ankuftsbereich des Terminal 1 gesehen. Seither fehlte von den beiden jede Spur, wie fnp.de* berichtet.

Frankfurt Flughafen: Flugzeug des verschwundenen Ehepaars landete um 6.30 Uhr

Der 88-Jährige und seine 71-jährige philippinische Ehefrau waren am Mittwoch gegen 6.30 Uhr am Flughafen in Frankfurt am Main gelandet. Beide wollten ursprünglich ins Saarland fahren, entschieden sich dann jedoch, Verwandte in Dinslaken zu besuchen. Dafür wollten sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen, insbesondere einen Zug über Duisburg nehmen.

Seither hatte die beiden niemand mehr gesehen.

Weitere Vermissten-Meldungen:

Seit Silvester wird ein junger Mann aus Lübeck vermisst. Die Familie sucht verzweifelt nach Lebenszeichen.

Und auch von einer 17-jährigen fehlt jede Spur. Das Mädchen benötigt dringend Hilfe - die Polizei sucht mit Hochdruck

Mädchen (16) aus Hamburg war eine Woche vermisst - jetzt hat Polizei wichtige Botschaft

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

(red)