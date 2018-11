Eine Frau ist im 3er BMW auf der Autobahn unterwegs - plötzlich passiert das Unglück

Eine Frau ist in ihrem 3er BMW auf der Autobahn unterwegs. Was sie nicht weiß: Ihr kommt das Unheil entgegen.

Frankfurt - Eine Frau ist in ihrem 3er BMW auf der A5 bei Frankfurt unterwegs - plötzlich passiert das Unglück! Darüber berichtet extratipp.com*.

Frankfurt: Frau fährt nichts ahnend in 3er BMW

Riesen-Alarm bei der Autobahnpolizei Frankfurt! Am Samstagabend gingen mehrere Hinweise ein, dass ein tonnenschwerer Sattelzug als Geisterfahrer über die Autobahn 67 bretterte. Sofort rücken die Beamten aus. Der Brummifahrer war inzwischen auf die viel befahrene A5 abgebogen. Dort war auch eine 32-Jährige in ihrem 3er BMW unterwegs.

Frau in 3er BMW unterwegs - in der Nähe von Frankfurt passiert das Unglück

Der Laster war auf der linken Spur des Normalverkehrs in Richtung Süden unterwegs, als das Unglück in der Nähe von Frankfurt (Mann fliegt bei Party raus - kurz später folgt seine brutale Rache) passierte: Die Frau krachte in ihrem 3er BMW gegen den Truck. Drei dahinter fahrende Autos wurden ebenfalls in den Unfall verwickelt. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 50.000 Euro.

Unfall mit 3er BMW bei Frankfurt: Trucker fährt einfach weiter

+ Erst nach rund 20 Kilometern konnte der betrunkene Trucker gestoppt werden. Die Fahrerin des 3er BMW war da auf dem Weg in ein Frankfurter Krankenhaus. © Google Maps

Der Brummifahrer fuhr ungeachtet des Crashs einfach weiter. Auch ihn inzwischen begleitende Polizeifahrzeuge mit Blaulicht beachtete er nicht. Erst unglaubliche 21 Kilometer später stoppte der Mann seinen Truck. Da war die Fahrerin des 3er BMW bereits auf dem Weg in ein Krankenhaus in Frankfurt (Opel drängt Radfahrer in Straßengraben: Doch das Schlimmste kommt danach) - sie und ihr Beifahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Nach Crash auf A5 bei Frankfurt: Fahrerin des 3er BMW in Klinik, Trucker im Knast

Während der 3er BMW abgeschleppt und die Autobahn weitläufig abgesperrt wunde, fand die Polizei Frankfurt im Führerhäuschen des Trucks eine leere und eine halbleere Whiskeyflasche. Der Mann hatte 1,48 Promille Alkohol im Blut. Der 47 Jahre alte Mann, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Der Grund: Fluchtgefahr. Anschließend kam er in den Knast nach Weiterstadt.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.