Horror-Tat am Frankfurter Hauptbahnhof: Mutter und Kind vor ICE gestoßen - Junge tot

Am Frankfurter Hauptbahnhof wurde ein achtjähriger Junge und seine Mutter von einem Mann vor einen ICE gestoßen. Die Mutter konnte sich retten, das Kind starb.

Am Frankfurter Hauptbahnhof kam es zu einer Albtraum-Tat, bei der ein achtjähriger Junge ums Leben kam.

Ein Mann soll den Jungen (8) und seine Mutter (40) vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben.

Es kam zu einem Großeinsatz der Polizei Frankfurt - der vermeintliche Täter wurde festgenommen.

Augenzeugen berichten von der Ausnahmesituation am Frankfurter Hauptbahnhof.

Update, 16.24 Uhr: Die Horror-Tat, die sich am Frankfurter Bahnhof abgespielt hat, hat natürlich auch die Zeugen des Vorfalls emotional mitgenommen. Menschen, die am Gleis oder im betroffenen ICE saßen, sind zum Teil traumatisiert. Insgesamt müssen 15 Personen von Seelsorgern psychologisch betreut werden, vier Stück sind derzeit im Einsatz, wie die fnp.de* berichtet.

Horror-Tat am Frankfurter Hauptbahnhof: Deutsche Bahn reagiert via Twitter

Update, 15.14 Uhr: Die Polizei Frankfurt hat nach wie vor keine neuen Erkenntnisse im Fall der dramatischen Horror-Tat am Frankfurter Hauptbahnhof. Die Ermittler werten derzeit sowohl Zeugenaussagen, als auch die Aufnahmen der Überwachungskameras aus, wie fnp.de* berichtet.

Unterdessen reagierte nun die Deutsche Bahn über Twitter: „Wir sind tief schockiert vom furchtbaren Geschehen am Frankfurter Hauptbahnhof. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen. Die DB schaltet in Kürze eine Sonder-Telefonnummer zur psychologischen Betreuung derer, die das miterleben mussten.“ Auch die Kommentare der Twitter-Gemeinschaft waren von Fassungslosigkeit und Trauer geprägt.

Update, 14.03 Uhr: Der mutmaßliche Täter vom Frankfurter Hauptbahnhof wird nach wie vor verhört. Die Polizei Frankfurt geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Ermittlungen laufen weiter.

Horror-Tat am Frankfurter Hauptbahnhof: Mann wollte dritte Person vor ICE stoßen

Update, 13.38 Uhr: Der achtjährige Junge war nach Informationen der Frankfurter Polizei sofort tot. Die Mutter wurde ins Krankenhaus gebracht. Sowohl der mutmaßliche Täter als auch die beiden Opfer sollen afrikanischer Herkunft sein, wie fnp.de* berichtet. Laut mehrerer Zeugenaussagen soll der Mann auch noch versucht haben, eine dritte Person vor den ICE zu stoßen.

Update, 13.19 Uhr: Auch über die chaotische Situation am Frankfurter Hauptbahnhof wird immer mehr bekannt. Einige Menschen vor Ort seien „heulend zusammengebrochen.“ „Die Menschen, die von dem betroffenen Gleis 7 kamen, waren leichenblass“, sagte eine Augenzeugin im Gespräch mit Focus Online. „Ich habe die Polizei beobachtet, wie sie zum Gleis gerannt sind und habe laute Schreie gehört. Es war extrem schnell klar, dass etwas Größeres passiert ist.“

Frankfurter Hauptbahnhof: Junge stirbt - neue Infos über mutmaßlichen Täter

Update, 13.14 Uhr: Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich laut Informationen von Focus Online um einen Mann afrikanischer Herkunft gehandelt haben. Zwischen dem Mann und den beiden Opfer gebe es laut der Polizeisprecherin aber keine Verbindung.

Update, 13.09 Uhr: Zeugen am Gleis 7 wollen beobachtet haben, wie ein Mann in dunkler Kleidung das Kind auf die Gleise geschubst hat. Ein Mann, auf welchen die Beschreibung der Augenzeugen passte, wurde wenig später von der Polizei am Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen. Bei dem Großeinsatz waren unter anderem 16 Rettungswagen und ein Hubschrauber im Einsatz, wie hessenschau.de berichtet.

Horror-Tat am Frankfurter Hauptbahnhof: Mutter und Sohn vor ICE gestoßen

Update, 12.52 Uhr: Nun gab eine Polizeisprecherin im Gespräch mit der Bild genauere Informationen zu dem Vorfall bekannt. Laut der Sprecherin nahm die Polizei einen 40-jährigen Mann fest, der nicht nur den Jungen, sondern auch seine Mutter (40) vor den einfahrenden ICE gestoßen haben soll.

„Die Mutter konnte sich gerade noch retten. Passanten beobachteten das Unglück, rannten dem fliehenden Mann hinterher. Noch im Bereich des Bahnhofs konnte er festgenommen werden“, erklärte die Polizeisprecherin.

Update, 12.44 Uhr: Noch ist völlig unklar, was genau bei dieser Horror-Tat geschehen ist. Eine Zeugin berichtet, wie es zu „tumultartigen Szenen“ kam, nachdem der Junge mutmaßlich vor den ICE geschubst wurde. Seitdem herrscht am Frankfurter Hauptbahnhof der absolute Ausnahmezustand. Die Deutsche Bahn stellt einen Infopoint zur Verfügung, um Reisende über mögliche Verbindungen zu informieren. Es fallen viele Fernzüge aus oder müssen umgeleitet werden.

Frankfurter Hauptbahnhof: Junge (8) stirbt - ICE evakuiert, Gleise gesperrt

Update, 12.39 Uhr: Der Unglücks-Zug war auf dem Weg nach Düsseldorf, als es am Frankfurter Hauptbahnhof zu der Tragödie kam, bei der ein achtjähriger Junge vor den ICE gestoßen wurde und dadurch ums Leben kam. Derzeit wird ein Sichtschutz an den betroffenen Gleisen 6 und 7 aufgestellt.

Update, 12.32 Uhr: Ein Fahrgast, der an Bord des ICEs war, berichtete, wie der Zug plötzlich extrem abbremste und zum Stehen kam. Die Deutsche Bahn erklärte daraufhin, dass der Zug nur abgekoppelt werde. Letztlich wurde die Fahrt aber nicht mehr fortgesetzt, sondern der komplette ICE evakuiert, wie fnp.de berichtet.

Update, 12.19 Uhr: Wie die Polizei der FNP mitteilte, war es ein acht Jahre alter Junge, der am Frankfurter Hauptbahnhof vor den ICE gestoßen wurde. Der Junge kam dabei ums Leben.

Erstmeldung vom 29. Juli 2019: Großeinsatz am Frankfurter Hauptbahnhof - Kind vor ICE gestoßen

Frankfurt - Am Frankfurter Hauptbahnhof kam es am Montag (29. Juli 2019) zu einem Großeinsatz der Polizei. Nach Zeugenaussagen soll ein Mann ein Kind gegen 10 Uhr vor einen einfahrenden ICE auf Gleis 7 gestoßen haben.

Das Kind wurde daraufhin anscheinend von dem Schnellzug überrollt, wie eine Polizeisprecherin laut dpa mitteilte.

Frankfurt Hauptbahnhof: Kind vor ICE gestoßen - Polizei im Großeinsatz

Wie es dem Kind geht, ist noch unklar. Ein Mann wurde allerdings bereits festgenommen - ob es sich bei dem Verdächtigen auch um den Täter handelt, ist noch nicht geklärt. Am Hauptbahnhof in Frankfurt sei es zu einem „massiven Polizeieinsatz“ gekommen.

Frankfurt Hauptbahnhof: Kind vor ICE gestoßen - Gleise gesperrt

Eine Sprecherin der Bahn gab gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bekannt, dass nach dem schrecklichen Vorfall die Gleise vier bis neun am Frankfurter Hauptbahnhof gesperrt wurden. Es kam zu Verspätungen im Bahnverkehr. Betroffen sind dadurch vor allem Fernzüge, die beispielsweise nach Wien, Zürich, Düsseldorf oder Hamburg fahren, wie fnp.de* berichtet.

Schreckliche Tat auch in NRW: Auf einem Bahnhof in Voerde hat ein Mann eine Frau vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Der Täter ist offenbar polizeibekannt.

spz/dpa

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.