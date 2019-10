Demonstranten legen Schalter von Turkish Airlines am Frankfurter Flughafen lahm

In Flughafen Frankfurt ist es zu Demonstrationen gekommen, bei denen der Schalter der Turkish Airlines am Frankfurter Flughafen blockiert wurden.

Frankfurt (Main) - Aus Protest gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien haben Demonstranten am Freitag am Frankfurter Flughafen den Schalter von Turkish Airlines blockiert. 50 bis 60 Personen „aus dem linken Spektrum“ seien an der Aktion beteiligt gewesen, berichtete ein Sprecher der Frankfurter Polizei. Sie hätten sich kurz nach 12 Uhr im Terminal 1 versammelt, Spruchbänder hochgehalten und dabei auch „den Schalter lahmgelegt“, sagte ein Sprecher.

In München hatten hingegen

tausende Landwirte aus Existenzangst demonstriert

. Der Protest gilt als Hilfeschrei wegen der Änderungen im Klimaschutz.

Die Stimmung sei „angeheizt“ gewesen, man habe zeitweise Passagiere von den Demonstranten trennen müssen. Gegen 13.30 Uhr habe die Polizei die Räumung angekündigt - die Demonstranten seien daraufhin in Begleitung der Bundespolizei zur S-Bahn gelaufen. Es seien keine Straftaten verübt worden, auch Flugausfälle oder Verspätungen habe es nicht gegeben. Beim Flughafenbetreiber Fraport war zunächst keine Auskunft zu bekommen.

