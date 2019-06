Mysteriöser Geruch - Lufthansa-Airbus muss notlanden

Eine Lufthansa-Maschine musste in Stuttgart notlanden. Ein mysteriöser Geruch hatte die Crew des A321 beunruhigt.

Frankfurt - Eigentlich sollte die Lufthansa-Maschine von Budapest nach Frankfurt fliegen, doch kurz vor Stuttgart entschied der Pilot anders und entschloss sich für eine Notlandung. Der Grund dafür war ein merkwürdiger Geruch in Kabine und Cockpit.

Lufthansa-Maschine muss in Stuttgart notlanden

Ein großer Schreck für die fünfköpfige Lufthansa-Crew und 197 Passagiere eines Airbus 321. Doch die Maschine konnte am Donnerstagnachmittag sicher auf der Landbahn in Echterdingen aufsetzen, Crew und Passagiere konnten das Flugzeug sicher verlassen. Noch ist völlig unklar, was es mit dem mysteriösen Geruch auf sich hat. Aber fest steht schon jetzt: Es handelte sich nicht um Rauch. Das Flugzeug werde nun genau überprüft, heißt es vonseiten der Lufthansa.

Starker Gewitter bei Frankfurt erschwerte die Situation

Die starken Gewitter rund um Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet am Donnerstagnachmittag trugen zu der Entscheidung des Piloten bei, in Stuttgart zu landen, heißt es bei stuttgarter-zeitung.de. Denn im Zweifel hätte die Maschine unter Umständen auf dem Flughafen Frankfurt nicht gleich landen können, sondern hätte aufgrund des Wetters Warteschleifen drehen müssen.

Luftnotlage und Großalarm sei nicht ausgerufen worden, die Passagiere konnten ihr Reise mit einer Maschine der Eurowings-Tochter fortsetzen.

