Ein Mann bietet einer 23-Jährigen seine Hilfe an - doch dann zeigt der Fremde sein wahres Gesicht

Ein Mann will eine jungen Frau nach Hause bringen - doch plötzlich zeigt der Fremde sein wahres Gesicht.

Frankfurt - Eine 23 Jahre alte Frau ist noch neu in Frankfurt. Sie will von der Innenstadt in Richtung ihrer Wohnung im Stadtteil Preungesheim. Es ist 6 Uhr morgens, als ihr ein Fremder seine Hilfe anbietet - doch der entpuppt sich als Irrer. Darüber berichtet extratipp.com*.

Neu in Frankfurt: Fremder bietet Frau seine Hilfe an

Es ist ein schlimmer Alptraum, den eine 23 Jahre alte Neu-Frankfurterin am Mittwochmorgen durchleben musste. Sie wollte an der Station Konstablerwache in die U-Bahn steigen. Da sprach bot ihr ein Mann seine Hilfe an und fragte, ob er sie nach Hause bringen solle. Die beiden stiegen an der Haltestelle Preungesheim aus, die Frau sagte dem Fremden, dass sie nun seine Hilfe nicht mehr benötige. Doch dann entpuppte sich der Mann als Irrer (lesen Sie auch: Polizei stoppt 50 Hooligans und nimmt ihnen diese Waffen ab).

Frankfurt: Plötzlich zeigt der Fremde sein wahres Gesicht

Der Unbekannte ließ sich laut Pressemeldung der Polizei Frankfurt nicht abwimmeln und folgte der 23-Jährigen. Dabei legte er immer wieder den Arm um die Frau. An der Kreuzung Am Dachsberg/August-Schanz-Straße packte der Grapscher die Frau plötzlich und versuchte, sie zu küssen. Der Angreifer zog die Frau gewaltsam zu Boden, die wehrte sich jedoch und konnte schließlich flüchten.

Die Polizei Frankfurt sucht nun nach dem Irren

Die Kripo Frankfurt sucht nun nach dem Irren. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,75 Meter groß, schlank, schwarze Haare, dunkle Augen und ein laut Polizei "südländisches Erscheinungsbild". Hinweise bitte unter Telefon (069) 755 53 111. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich aktuell auch für folgende Meldung: Geschäftsmann mit Geldtasche sieht 5er-BMW - doch es ist bereits zu spät. *extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Matthias Hoffmann