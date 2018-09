Ein Mann verlässt den Supermarkt, plötzlich sind mehrere Maschinenpistolen auf ihn gerichtet

28 Jahre und immer noch so blöd. Sorry, aber ich kann es nicht anders ausdrücken. Wie kann man nur etwas, dass wie eine Waffe ausschaut, in der Öffentlichkeit mit sich herumtragen und dann auch noch damit für jeden sichtbar hantieren. Die Frau hatte absolut recht die Polizei zu informieren und die Polizei hat mit der Sonderheit auch absolut richtig gehandelt.

Für alle Waffennarren, ob jetzt in der realen Welt (Schützenverein & Co.) oder in der Scheinwelt (Softair-Duelle mit Freunden und evtl. sogar in Kostümen) lasst es euch gesagt sein und schreibt es euch auf. In der heutigen Zeit, in der jede Menge Verrückte mit Waffen durch Deutschland laufen und in der Fanatiker immer noch auf Leute schießen (ob jetzt unter Drogen oder im Religionswahn), lasst eure "Waffen" zuhause oder packt sie in eine Tasche/Koffer und bringt sie von A nach B und zwar ohne sie auszupacken. Habt ihr mich verstanden?