Mann sieht Irren mit Waffe vor der Tür stehen - der Horror beginnt

Frankfurt - Ein Vorfall aus der Mainmetropole Frankfurt sorgt für Fassungslosigkeit: Ein Mann (65) guckte aus dem Fenster - dort stand ein Fremder mit einer Waffe, der keinerlei gute Absichten verfolgte.

Frankfurter wundert sich über Klingeln - vor der Tür wartet Grauen

Was war passiert? Gegen 23.40 Uhr am vergangenen Dienstag (20. November) befand sich ein 56-Jähriger aus Frankfurt gerade in seiner Wohnung im alten Ortskern von Fechenheim, als es überraschend an der Tür klingelte. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Statt die Haustüre sofort zu öffnen, wollte der Mann durch einen Blick aus seinem Fenster sehen, wer zu so später Stunde noch klingeln könnte.

Frankfurt: Irrer mit Waffe schießt unvermittelt drauf los

Als der 65-Jährige aus seinem Fenster im ersten Obergeschoss sah, erblickte er einen fremden Mann. Der kam nicht um einen netten Plausch zu halten - das musste der 56-Jährige kurz darauf erfahren. Als der Frankfurter (Pures Grauen in Frankfurt: Feuerwehrmann macht erschreckenden Fund in Lkw) den Unbekannten fragte, was er wolle, begann das Horror-Szenario: Plötzlich zog der Irre eine kleinkalibrige Waffe underöffnete das Feuer auf den 65-Jährigen. Der Frankfurter hatte großes Glück, das gefährliche Projektil blieb zwischen den Gläsern der mehrfach verglasten Fensterscheibe liegen. Einer Verletzung konnte er so entgehen.

Polizei Frankfurt sucht nun den irren Schützen

Nach der üblen Attacke stieg der Irre in einen weißen Kombi und flüchtete vom Tatort. Er soll um die 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Seine Figur soll stämmig sein, gekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke und einer schwarzen Basecap. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 069/755-51199 entgegen.

