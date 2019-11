Mann will das erste Schwimmbad nur für Muslime in Deutschland bauen

Ein Schwimmbad nur für Muslime. Für einen Frankfurter wäre das Teil einer gelungenen Integration. Es wäre erste seiner Art in Deutschland.

Frankfurt - Abdullah Zeran möchte ein Hallenbad bauen. Es soll ein Schwimmbad sein, das für strenggläubige, konservative Moslems geeignet ist. Verschiedene Grundstücke böten sich dafür an, einige liegen in der Griesheimer Eichenstraße in Frankfurt.

"Ich bin Deutscher", sagt Zeran. "Ich habe ausschließlich den deutschen Pass. Ich bin deutscher Patriot, vielleicht patriotischer als manche, die mich angreifen." Seit sein Vorhaben in der vergangenen Woche bekannt wurde, wird Zeran attackiert. Klar: Ein Schwimmbad für Muslime in Frankfurt, das weckt den Verdacht der Separation, der Trennung. Unser Ding, euer Ding. Zeran sieht es genau anders herum.

Frankfurt: Schwimmbad für Muslime - es wäre das erste in Deutschland

"Es ist doch egal, der eine geht freitags in die Moschee, der andere samstags in die Synagoge, der dritte sonntags in den Gottesdienst. Wir haben doch viel gemeinsam." Auch, dass jeder Anspruch auf seine spezifischen Bedürfnisse hat, sei in Ordnung. Es sei gewissermaßen die Vollendung der Integration, wenn eine Gruppe sich nicht mehr dafür entschuldigen müsse, wenn sie bestimmte Dinge anders regele als die anderen, sagt Zeran. Und für strenge Moslems sei das Zeigen des Körpers in den Schwimmbädern eben ein Problem.

"Muslimische Eltern haben ein Problem, wenn die Kinder der Klasse gemeinsam Schwimmunterricht haben", sagt Zeran. Am liebsten wäre es ihnen, wenn nur Mädchen oder nur Jungs zur selben Zeit im Becken sind. "Wir könnten und wollen in unserem Bad Schwimmunterricht für muslimische Mädchen anbieten und suchen die Zusammenarbeit mit dem Schulamt", sagt Zeran.

Schwimmbad soll in Frankfurt gebaut werden

Jan Pasternack, Referent von Bildungs- und Integrationsdezernentin Sylvia Weber (SPD) der Stadt Frankfurt, hält von der Idee nicht viel. "Bis jetzt gibt es nichts, was dafür spricht, die Pflichtveranstaltung Schwimmunterricht anders als im Klassenverband abhalten zu lassen", sagt er. Die Kehrseite: Heinz-Peter Meininger, Vorsitzender der Lehrergewerkschaft, räumt bei "Spiegel Online" ein, es gebe mit dem Schwimmunterricht "wahrscheinlich mehr Konfliktfälle, als in der Öffentlichkeit thematisiert". Eltern melden ihre Kinder krank. Schwimmen lernen sie nicht.

Schwimmen gehen strenggläubigen Muslimen ermöglichen

Die Deutsche Islam Konferenz hat ermittelt, dass zwei Prozent der muslimischen Schülerinnen aus religiösen Gründen nicht am gemischtgeschlechtlichen Schwimmbadbesuch teilnehmen. Oder die Mädchen gehen mit Burkini ins Wasser.

Zeran glaubt, dass seitens der Schulbehörden womöglich noch nicht genug Problembewusstsein für die Gewissensprobleme strenggläubiger Moslems in dieser Frage bestehe. "Man kann doch aufeinander zugehen. Muslimische Kinder erhalten Schwimmunterricht und das Gewissen der Eltern ist beruhigt, weil alles im Einklang mit der Religion stattfindet." Die strengen Moslems könnten Frankfurt als ihre Stadt sehen, wenn klar werde, dass die Stadt dies für sie ermögliche.

Zeran, so scheint es, hat sich alles überlegt. 38 Jahre ist er alt, ist Hausmeister bei einer großen Behörde, betreibt nebenbei eine Seifensiederei. Viel Geld hat er nicht. Mit einem Geschäftspartner will er sich jetzt auf die Suche nach Geldgebern machen. Es könnte die Stadt Frankfurt sein, Unternehmen oder Privatleute. Was Zeran nicht will, ist Geld von religiösen Verbänden. "Die werden aus dem Ausland gesteuert, das wollen wir nicht." Mindestens erforderlich wären bis zu drei Millionen Euro für eines der Grundstücke, schätzt Zeran. Die Verhandlungen liefen, sagt er.

Frankfurt: Kleines Schwimmbad, kleine Sauna

Dann das Bad. "Es muss nicht groß sein. 1000 Quadratmeter statt 3000, das reicht ja. Dazu eine kleine Sauna." Dass Bäder in der Regel Zuschussbetriebe sind, von den Kommunen nie kostendeckend betrieben werden, stört Zeran nicht. Im Gegenteil, er antwortet, als hätte er nur auf die Frage gewartet: "Ich habe Marktforschung gemacht und sage: Ein Bad für strenge Moslems ist eine Marktlücke. Das gibt es noch nicht. Es ist das erste solche Bad. Ich habe Zusagen von türkischen Gemeinden aus bis zu 90 Kilometern Entfernung. "Die Frauen dort würden wie beim Schulausflug zu uns kommen."

Und natürlich würde Zeran es zu seinem Geschäftsmodell machen, sie mit dem Bus in Limburg abzuholen und nach Frankfurt ins Bad zu bringen - wenn eben gerade Frauenbadetag ist.

Sein Bad wäre voll, glaubt er, es wäre ein Erfolgsmodell. Die Kundschaft sei da: Menschen, die wie er selbst nicht in öffentliche Bäder gehen, weil der Anblick fast nackter Menschen mit ihrer Religion nicht vereinbar ist.

Thomas J. Schmidt

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.