Attacke am Bahnsteig: Gruppe schlägt Mann wegen 60 Euro brutal zusammen

Ein Mann wurde von einer Gruppe am Bahnsteig brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt. Das Opfer zog sich schwere Verletzungen zu.

Frankfurt/Rüsselsheim: Ein 32 Jahre alter Mann stieg in der Nacht zum Samstag zwischen 4.31 und 5.31 Uhr an der Haltestelle Frankfurt-Ostendstraße in die Bahnlinie S8/S9 in Richtung Mainz.

Attacke am Bahnsteig: Opfer wurde ausgeraubt

Bereits während der Fahrt attackierten den Mann mindestens zwei Unbekannte Personen verbal. An einer der Haltestellen Bahnhof Raunheim, Bahnhof Rüsselsheim oder Bahnhof Rüsselsheim-Opelwerk wurde der Mann von dem Duo sowie zwei bis drei weiteren Unbekannten dann angegriffen und aus dem Zug auf den Bahnsteig gezogen. Dort schlugen die Täter das Opfer zusammen und entwendeten ihm die Geldbörse mit etwa 60 Euro Bargeld, persönliche Dokumente sowie dessen Mobiltelefon.

Opfer kann sich wegen seinen massiven Verletzungen nicht mehr erinnern

Der 32-Jährige wurde durch die Attacke schwer verletzt und kann sich aufgrund der massiven Verletzungen nicht mehr genau an das Tatgeschehen, die genaue Tatzeit sowie den genauen Tatort erinnern. Auch eine Beschreibung der Täter ist bislang nicht möglich. (smr)

