Tödlicher S-Bahn Unfall: Rührende Aktion für 17-Jährigen, der einem Obdachlosen helfen wollte

Nach dem S-Bahn-Unfall in Frankfurt: Rührende Aktion für 17-jährigen Helfer aus Hanau gestartet.

Frankfurt - Nach dem tragischen Tod eines 17-jährigen Helfers aus dem hessichen Hanau ist eine rührende Aktion gestartet: Die Stadt Hanau hat ein Kondolenzbuch für den getöteten, jungen Mann ausgelegt. Am Montagmittag sei es im Rathaus am Marktplatz platziert worden, damit Bürger darin ihre Anteilnahme ausdrücken können. Nachdem das Buch ausgelegt wurde, habe reger Andrang geherrscht, sagte ein Stadtsprecher. Zudem wolle die Kommune des 17-jährigen Hanauers gedenken.

In welcher Form ist noch unklar. Es solle eine wohl überlegte Entscheidung getroffen werden, sagte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) am Montag laut einem Stadtsprecher nach Rücksprache mit dem Magistrat.

Die Kommunale Ausländer- und Ausländerinnenvertretung (KAV) Frankfurt teilte am Montag mit, es sei ihr ein Bedürfnis, die Zivilcourage des jungen Mannes mit türkischen Wurzeln zu ehren: "Eine Gedenktafel an der S-Bahn-Haltestelle wäre der Anfang". Außerdem wolle die KAV das Bestreben des Ausländerbeirates Hanau, die Zivilcourage des Verunglückten posthum zu ehren, unterstützen. Dies könne etwa mit der Hessischen Medaille für Zivilcourage geschehen.

Der 17-jährige Hanauer war am Dienstag von einer S-Bahn überrollt worden. Er hatte an der Haltestelle Ostendstraße die Gleise betreten, weil er nach ersten Ermittlungen einem betrunkenen Obdachlosen dort helfen wollte. Der Obdachlose wurde schwer verletzt, ein weiterer Mann ohne festen Wohnsitz, der mit ihm unterwegs war, kam mit leichten Verletzungen davon. Der Helfer aus Hanau starb noch an der Unfallstelle