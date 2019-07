Schwerer Unfall auf der A5: Verletzte attackieren Rettungskräfte

Ein Auto fährt auf der A5 seitlich in einen Lkw. Die Unfallverursacher hatten auf eine Befreiung aus dem Autowrack offenbar keine Lust.

Frankfurt - Zu einem schweren Unfall kam es am Morgen gegen 4.20 Uhr auf der A5: Wie die "Hessenschau" unter Berufung auf die Polizei berichtet, krachte ein Auto seitlich in einen Lkw, schleuderte anschließend in die Leitplanke und blieb dann völlig zerstört auf dem Seitenstreifen stehen.

Die beiden Pkw-Insassen wurden bei dem Unfall verletzt, auf eine Befreiung aus dem Wrack hatten sie offenbar dennoch wenig Lust. Als Rettungskräfte sich den Männern näherten, attackierten sie diese heftig. Einem Retter sollen sie in den Finger gebissen, einem anderen den Finger gebrochen haben.

"Unheimlich randaliert"

Sie hätten "unheimlich randaliert", wird ein Polizeisprecher vom hr zitiert. Beide Männer sollen unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gestanden haben.

Trotz ihrer Gegenwehr wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Autos wurden durch herumliegende Trümmerteile beschädigt, der Lkw-Fahrer erlitt bei dem Unfall einen leichten Schock.

tom

Auch interessant auf fnp.de*:

Sprengung eines Geldautomaten sorgt für Evakuierung

Zwei bisher unbekannte Täter versuchten, einen Geldautomaten mit Gas zu sprengen. Über die Folgen ihrer Tat haben sie nicht nachgedacht.

Mordfall Susanna: Ali B. zu lebenslanger Haft verurteilt

Mordfall Susanna: Die Anklage sieht ein Verbrechen, das an Abscheulichkeit kaum zu überbieten gewesen ist. Heute ist das Urteil gegen Ali B. gefallen.

*fnp.de ist Teil des bundesweiten digitalen Ippen-Redaktionsnetzwerks.