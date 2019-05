Irrer Tierquäler im Stadtwald unterwegs? Hundebesitzer entdecken mysteriöse Fallen

Im Frankfurter Stadtwald hat eine Spaziergängerin am Wochenende eine mysteriöse Tierfalle gefunden. Frankfurter Hundebesitzer sind in Aufruhr. Woher kommt die Falle?

Frankfurt - Eine mysteriöse Tierfalle sorgt aktuell für Unruhe bei Hundebesitzern in Frankfurt und Offenbach. Mehrere Hunde sollen sich an der Vorrichtung, die wie eine überdimensionierte Mausefalle aussieht, an Schnauze und Zunge verletzt haben.

Offenbar gibt es mehrerer mysteriöse Fallen im Stadtwald

Laut der Frankfurter Polizei ist es die erste Falle dieser Art, die in Frankfurt gefunden wurde. Hundebesitzer behaupten indes auf Facebook, mindestens drei Fallen im Stadtwald gefunden zu haben.

Wie merkurist.de berichtet, hatte eine Spaziergängerin die Falle entdeckt und die Vogelschutzwarte über ihren Fund informiert. Die Mitarbeiter sahen sich daraufhin in dem Waldstück um, konnten die Falle aber nicht finden und informierten daraufhin die Polizei. Die Beamten können eine entsprechende Anzeige bestätigen.

Tierfalle mit Brotstücken als Köder gespickt – Warnung auf Facebook mehr als 1000 Mal geteilt

Unklar ist, woher die Falle kommt. Auf einem Foto, das in den Sozialen Medien kursiert, ist zu erkennen, dass es sich um eine Art "Netzfalle" handelt. Sie wurde auf einem Baumstumpf abgelegt und war mit Brotstücken als Köder gespickt. Diese Netzfalle wird in der Regel für das Fangen von Vögeln und Kleintieren genutzt. Nun haben sich aber schon zwei Hunde an dem rätselhaften Objekt verletzt.

Das Foto wurde samt Warnung auf Facebook veröffentlicht und bis Mittwochmittag rund 1400 Mal geteilt. Wer hinter den mysteriösen Fallen steckt, ist noch völlig unklar.

msb

