Radfahrer kommt bei Unfall mit Lkw ums Leben - Polizei ermittelt 

In Frankfurt ist ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem Lkw tödlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt derzeit, wie es dazu kommen konnte.

Update vom 3. Dezember 2019, 17 Uhr: Die Polizei Frankfurt hat weitere Details zu dem Unfall bekannt gegeben, bei dem am Dienstag ein Radfahrer ums Leben gekommen ist. Laut den Beamten soll sich der Unfall gegen 13:10 Uhr an der Kreuzung Marbachweg/Eckenheimer Landstraße zugetragen haben.

Tödlicher Unfall in Frankfurt: Identität von Radfahrer unklar

Bei dem Fahrer des Lkw handelt es sich um einen 40-Jährigen, die Identität des Radfahrers ist laut Polizei aufgrund fehlender Ausweisdokumente bisher ungeklärt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen. Ein Gutachter klärt aktuell, wie genau es zu dem Unfall kam. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wird die Eckenheimer Landstraße stadtauswärts gesperrt.

Erstmeldung vom 3. Dezember 2019, 16:02 Uhr: Frankfurt - Erneut ist ein Radler bei einem Verkehrsunfall in Frankfurt gestorben: Laut Polizei wurde am Dienstag kurz nach 13 Uhr ein Mann an der Ecke Marbachweg und Eckenheimer Landstraße von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt. Demnach hatte der Lkw-Fahrer den Radfahrer offenbar beim Abbiegen vom Marbachweg in die Eckenheimer Landstraße an der Grenze zwischen den Stadtteilen Dornbusch und Eckenheim übersehen.

Frankfurt: Radfahrer bei Unfall mit Lkw tödlich verletzt

Der Radfahrer wurde überrollt und starb noch an der Unfallstelle. Die Eckenheimer Landstraße wurde stadtauswärts gesperrt. Der 40-jährige Lkw-Fahrer stand unter Schock und wurde betreut; Zeugen wurden befragt. Das Opfer lag unter einem blauen Pavillon-Zelt.

Frankfurt: Bereits im Juli und September sterben Radfahrer bei Unfällen

Bereits im September diesen Jahres ist in Frankfurt ein Radfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. In der Taunusanlage ist ein 57-jähriger Mann von einem Audi A5 totgefahren worden. Der Autofahrer war viel zu schnell unterwegs.

Im Juli ist in Frankfurt ebenfalls ein Radfahrer ums Leben gekommen. Auf der Europa-Allee ist ein 34-jähriger Mann beim Abbiegen von einem Sattelzug erfasst und tödlich verletzt worden. Von Ute Vetter