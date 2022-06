Mutmaßlicher Mord in Frankreich: 14-Jähriger sticht Freundin mit Messer dreimal in den Nacken

Von: Michelle Brey

Eine fürchterliche Tat ereignete sich in Frankreich. Ein 14-Jähriger gestand, seine gleichaltrige Freundin am Donnerstag erstochen zu haben.

Mâcon / München - In Frankreich herrscht Bestürzung über den mutmaßlichen Mord an einer 14-Jährigen durch ihren gleichaltrigen Freund. Die Tat ereignete sich am Donnerstag (9. Juni) in einer kleinen Ortschaft im Burgund. Der Jugendliche habe gestanden, sagte Staatsanwalt Eric Jallet am Donnerstagabend. „Er hat zugegeben, dass er sich mit dem Mädchen verabredet hatte, sich ein Messer besorgt und im Ärmel versteckt hatte und ihr dann dreimal in den Hals stach“, erläuterte er.

Frankreich: Frau findet lebloses Mädchen mit Messer im Nacken

Die Leiche des Mädchens war am Donnerstagmorgen gefunden worden. Eine Frau habe das leblose Mädchen auf einem Weg hinter dem Bürgermeisteramt in einem kleinen Dorf namens Clessé mit einem Messer im Nacken entdeckt. Clessé liegt nördlich von Lyon.

Die Schülerin habe Dutzende Stichverletzungen aufgewiesen, ihre Nase sei eingeschlagen gewesen. Der 14-Jährige wurde am Donnerstagvormittag in seiner Schule festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Zu einem möglichen Motiv des Täters äußerte sich der Staatsanwalt nicht. Als Minderjährigem droht ihm eine 20-jährige Haftstrafe.

Frankreich: Mutmaßlicher Mord - 14-Jähriger ersticht Freundin

Er habe in der Vergangenheit davon gesprochen, seine Freundin töten zu wollen, das habe aber niemand ernst genommen, sagte der Staatsanwalt. Der Jugendliche war nicht vorbestraft. Die beiden 14-Jährigen sollen eine wechselhafte Beziehung gehabt haben. Sie hatten sich in der Vergangenheit mehrfach zu nächtlichen Treffen im Dorf verabredet. Die Eltern des Mädchens hatten sie am Abend vor dem Zubettgehen das letzte Mal gesehen, sie sei fröhlich wie immer gewesen. Erst am Morgen hätten sie ihr Verschwinden gemerkt, so der Staatsanwalt.

„Völlig unbegreiflich“: Tat in Frankreich erschüttert - Mädchen erstochen

In der Untersuchungshaft gestand er, die Tat absichtlich begangen zu haben. Nach einem Gespräch habe er der Schülerin unvermittelt dreimal in den Nacken gestochen. Als sie versuchte zu fliehen, habe er sie eingeholt und umgebracht. Ein Justizarzt stellte an den Händen des Jungen Schnitte und Kratzer fest.

Als „völlig unbegreiflich“, beschrieb Pierre N‘Gahane, Rektor des zuständigen Schulamtes in Dijon, die Tat. „Es hatte keinerlei Hinweise auf Mobbing an der Schule gegeben“, fügte er hinzu. An dem Gymnasium wurde eine psychologische Beratung für Lehrer und Schüler eingerichtet.

In den USA kam es indes ebenfalls zu einer grausamen Tat. Wieder fielen Schüsse. Ein Mann tötete drei Arbeitskollegen.