Welle von mysteriösen Übergriffen in Frankreich - immer wieder Nadelattacken in Bars und Klubs

Von: Julia Volkenand

In französischen Nachtklubs kam es immer wieder zu Nadel-Angriffen. © Christoph Soeder/dpa

In mehreren Städten Frankreichs fanden Partygäste in den vergangenen Wochen mysteriöse Einstichstellen am eigenen Körper. Die Polizei warnt vor den Attacken.

Nantes/ Rennes - Mehrere Personen, darunter sowohl Frauen, als auch Männer, entdeckten in Frankreich in den vergangenen Wochen Einstichstellen an sich. Sie berichten, dass sie in unterschiedlichen Clubs und Bars Opfer einer Attacke in Form eines Stichs wurden. Wie die französische Zeitung Le Monde berichtet, kam es unter anderem in den Städten Nantes, Rennes, Béziers und Grenoble zu solchen Stichen.

Nadelattacken im französischen Nachtleben verunsichern Feiernde

Manche Personen spürten den Stich sofort, andere berichteten davon, dass ihnen schwindelig geworden sei und sie Kopfschmerzen bekamen und erst später die Einstichstelle an sich bemerkten. Eine Studentin berichtete in der Zeitung davon, dass ihr beim Feiern plötzlich Schwarz vor Augen geworden sei, als sie die Bar verließ, seien ihre Beine unter ihr weggeknickt. Neben ihr habe ein junger Mann mit denselben Symptomen auf dem Boden gesessen, so seien die beiden darauf gekommen, dass man ihnen womöglich Drogen verabreicht habe. Sie haben sich zusammen in die Notaufnahme begeben, doch alle Tests seien negativ gewesen, auch der auf GHB, auch Liquid Ecstasy genannt.

Auch die französische Polizei bestätigte die Vorkommnisse inzwischen. Die Vermutung lag zunächst nahe, dass den Opfern durch die Einstichstelle Substanzen injiziert worden sein könnte. Drogen oder Gifte konnten bisher allerdings nicht im Blut der Opfer nachgewiesen werden.

Polizei warnt vor Stich-Angriffen in französischen Bars und Clubs

Es gibt jedoch auch Stoffe, die im Blut nicht lange nachweisbar sind, wie etwa GHB, auch als „Vergewaltigungsdroge“ bekannt. Laut dem Sender France Info wurden von der Polizei Ermittlungen in 130 Fällen eingeleitet.

Die Polizei rät Feiernden aufeinander achtzugeben und eventuelle Beobachtungen zu melden. Wer einen Spritzenangriff erleide, solle sofort in ein Krankenhaus gehen, um sich untersuchen zu lassen. Es hab bislang keine Festnahmen von eventuellen Verdächtigen. (jv)