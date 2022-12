„Zahl der Opfer erschreckend hoch“: Zehn Tote nach Großbrand in Wohnhaus in Frankreich

Von: Patrick Huljina

In einem Vorort von Lyon ist in der Nacht zum Freitag ein großes Feuer ausgebrochen. Zehn Menschen kamen dabei ums Leben, darunter auch fünf Kinder.

Vaulx-en-Velin - In der Nacht zum Freitag (16. Dezember) ist in Vaulx-en-Velin, einem Vorort von Lyon, ein Großbrand in einem siebenstöckigen Wohnhaus ausgebrochen. Dabei sind zehn Menschen ums Leben gekommen, wie die Präfektur mitteilte. Unter den Todesopfern des Feuers in Frankreich sind demnach auch fünf Kinder im Alter zwischen drei und 15 Jahren.

Frankreich: Zehn Tote nach Großbrand in Wohnhaus bei Lyon

Die Ursache des Brandes in dem Wohnblock blieb zunächst unklar. Das Feuer wurde nach Abgaben der Feuerwehr gegen 3 Uhr in der Nacht zum Freitag im Erdgeschoss des Hauses gemeldet. Die Flammen breiteten sich anschließend auf drei Stockwerke aus. Etwa 170 Feuerwehrleute und 65 Löschfahrzeuge waren im Einsatz. Das Feuer konnten am Morgen gelöscht werden. Neben den zehn Todesopfern beklagten die Einsatzkräfte vier Schwerverletzte. Zehn Menschen wurden leicht verletzt, darunter zwei Feuerwehrleute.

Ein Anwohner namens Sarem berichtete dem Sender BFMTV, dass er von dem Brand geweckt worden sei. „Gegen 2 Uhr, 2.25 Uhr hörten wir Schreie, Kinder, die schrien. Als wir die Fenster öffneten, sahen wir Rauch aufsteigen und sind nach unten gegangen“, sagte er. „Einige Menschen saßen auf ihren Balkonen fest, die Feuerwehr hatte Schwierigkeiten wegen der Bäume“, berichtete Assed Belal, ein junger Mann aus der Nachbarschaft, der Nachrichtenagentur AFP.

Bei einem Wohnhausbrand in der Nähe von Lyon kamen zehn Menschen ums Leben – darunter fünf Kinder. © Laurent Cipriani/dpa

Großbrand in Vorort von Lyon: „Zahl der Opfer erschreckend hoch“

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin traf am Freitagvormittag mit Angehörigen der Opfer zusammen. „Es ist ein Schock, die Zahl der Opfer ist erschreckend hoch“, sagte der Politiker. Darmanin dankte den Feuerwehrleuten, die einige Menschen unter Einsatz ihres Lebens gerettet hätten, indem sie an der Fassade hochgeklettert seien. „Ohne ihren schnellen und heldenhaften Einsatz wäre die Zahl der Opfer noch dramatischer gewesen“, sagte er.

Darmanin stand mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu dem Brand in Kontakt und wollte sich mit Wohnungsminister Olivier Klein vor Ort ein Bild von der Lage machen. „Heute müssen wir an der Seite der Opfer stehen“, sagte Klein dem Sender LCI. Die Regierung arbeite mit der Bürgermeisterin des Ortes zusammen, um betroffene Menschen unterzubringen. „Wir werden die Toten beweinen und die Überlebenden begleiten“, versprach die Bürgermeisterin von Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy. (ph/dpa/afp)