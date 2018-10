Gruselfund in Wohnung: Mann lebte jahrelang mit der Leiche seines Vaters 

Ein Mann hat jahrelang mit der mumifizierten Leiche seines Vaters unter einem Dach gelebt. Erst als der Mann selbst starb, machte ein Cousin den gruseligen Fund.

Saint-Quentin - Ein Franzose hat mehr als zehn Jahre mit der mumifizierten Leiche seines Vaters in einer Wohnung gelebt. Erst als der Sohn im nordfranzösischen Saint-Quentin selbst starb, wurde auch der tote Vater entdeckt, wie die Zeitung „Courrier Picard“ am Freitag berichtete. Den gruseligen Fund machte aber nicht die Polizei, die drei Tage nach dem Tod des Sohns in die Wohnung kam. Erst Wochen später schaute ein Cousin des Sohns in der Wohnung nach dem Rechten und sah sich genauer um. Abgedeckt unter einem Bettlaken fand er den Toten. Die Polizei geht von einem natürlichen Tod aus. Der Vater hatte jahrelang bei seinem Sohn gelebt, der sich um ihn kümmerte.

dpa