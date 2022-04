Tiefkühl-Pizza mit Darmbakterien verseucht: Zwei Kinder gestorben – 75 erkrankt

Von: Martina Lippl

Frankreich warnt vor Bakterien in Tiefkühlpizzen (Symbolfoto). © Andre Bonn/imago

Escherichia-coli-Bakterien in Tiefkühl-Pizza! Frankreich warnt Verbraucher vor dem Verzehr eines Produkts. Zwei Kinder starben nach einer Lebensmittelvergiftung.

Paris – Erst war es nur ein Verdacht. Inzwischen warnt das französische Gesundheitsministerium Verbraucher vor dem Verzehr von Tiefkühlpizzen der Marke Buitoni „Fraîch‘Up“ von Nestlé. Die Pizzen könnten möglicherweise mit Escherichia-coli-Bakterien (E.-coli-Bakterien) verseucht sein. Laut dem Ministerium gab es in Frankreich bereits zwei Todesfälle und dutzende Erkrankungen.

Tiefkühlpizza mit Bakterien verseucht: Infektion kann zu schwerer Erkrankung und Tod führen

Eine Infektion mit den Darmbakterien kann zu einem akuten Nierenversagen und schweren Blutproblemen führen. 75 Kinder und Jugendliche erkrankten bereits an einem hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS) und 34 weitere würden derzeit untersucht (Stand 28. März). Einige Fälle von Escherichia-coli-Bakterien würden mit dem Verzehr der Pizza in Verbindung stehen, bestätigte das Ministerium.

„Die Qualität und Lebensmittelsicherheit unserer Produkte hat oberste Priorität und wir arbeiten mit den Behörden zusammen, um herauszufinden, was passiert sein könnte“, hieß es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Kunden werden aufgefordert, alle „Fraîch‘Up“-Pizzen zu entsorgen. Noch sei die Quelle der Bakterien auf den Pizzen unklar. Der Konzern rief alle vor dem 18. März gekauften Pizzen zurück. Die beiden Produktionsstätten in Caudry im Norden Frankreichs wurden vorübergehend geschlossen und der Verkauf der Produkte gestoppt.

Bei den betroffenen Tiefkühlpizzen handelt es sich um alle Produkte aus dem Sortiment, die seit dem Juni 2021 verkauft wurden. Wer noch eine Pizza im Gefrierfach hat, solle diese laut den Behörden auf keinen Fall verzehren.

Wer schon eine Pizza gegessen hat, soll laut dem Ministerium auf Folgendes achten und sofort einen Arzt aufsuchen und den Verzehr melden:

Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS): Auf diese Symptome sollten Sie achten

Wenn innerhalb von zehn Tagen Durchfall, Bauchschmerzen oder Erbrechen auftreten.

Wenn sich innerhalb von 15 Tagen Anzeichen von großer Müdigkeit, blasser Haut, verringertem und dunklerem Urin zeigen.

Wer nach 14 Tagen noch nichts bemerkt hat und keine Symptome hat, braucht sich keine Sorgen zu machen.

Bakterium Escherichia coli (E. coli) auf Tiefkühlpizza: Lebensmittelskandal in Frankreich

Es handelt sich um eine der größten bisher bekannten Epidemien von E.coli-Bakterien in Frankreich, berichtet der Sender France Info. „Dies ist die größte Epidemie, die jemals in Frankreich beschrieben wurde“, sagte Gabrielle Jones, Epidemiologin bei den Französischen Gesundheitsbehörden, dem Sender. Pro Jahr würden etwa 160 Fälle von HUS gemeldet. „Wir haben also schon die Hälfte dessen hinter uns, was wir normalerweise in einem Jahr sehen“, so Jones. Das bereite ihr Sorgen.

Die meisten der befragten Familien hätten Tiefkühlpizzen gegessen. Verschiedene Hypothesen würden untersucht. So auch, warum es trotz einer gebackenen Pizza zu den Kontaminationen kommen konnte. „Es könnte der Umgang mit der noch nicht gebackenen Pizza sein“, vermutet die Epidemiologin. Die Patienten hätten laut Jones Nierenprobleme bei einer E.coli-Vergiftung, es könne aber auch zu anderen Komplikationen kommen, die das Gehirn und das Herz treffen und dann auch zum Tod führen können.

In den Medien berichten Mitarbeiter von katastrophalen sanitären Bedingungen in der Produktion des Unternehmens in Nordfrankreich. Schockierende Fotos verbreiten sich in den sozialen Medien. Verschimmelte Wände und völlig verdeckte Gitter in einer Fabrik sind zu sehen.

Wie France Info berichtet, soll die Pariser Staatsanwaltschaft seit dem 1. April ermitteln. Dabei gehe es auch um den Vorwurf der Vermarktung eines gesundheitsschädlichen Produkts, Gefährdung anderer, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung. (ml) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA