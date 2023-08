„Organisierte Erpressung“ an der Riviera? Restaurant geht gegen „geizige“ Gäste vor

Von: Mark Stoffers

Teilen

An der malerischen Côte d‘Azur sorgt eine geheime Liste für Aufruhr. Die Bürgermeisterin von Saint-Tropez spricht von „Gaunerei“. © IMAGO/xproslgnx

In einem Bistro in Saint-Tropez gibt es eine Liste über Gäste, die zu wenig Trinkgeld geben. Die Folge: Kunden werden beim nächsten Besuch abgewiesen. Die Bürgermeisterin ist erzürnt.

Saint-Tropez – Viele Touristen verbinden einen traumhaften Frankreich-Urlaub mit einem Abstecher an die malerische Côte d‘Azur. Doch kann sich der Traum schnell in einen Albtraum verwandeln, wenn von „Gaunerei und Erpressung“ an der französischen Riviera die Rede ist. So geschehen im Fall eines Restaurants in Saint-Tropez, der über die Grenzen der Grande Nation hinaus für Furore sorgt.

Im Mittelpunkt steht dabei die Angestellten des Bistros. Denn in Zeiten, in denen Touristen betrunken auf dem Eiffelturm in Paris übernachten, sei nach einem Bericht der Lokalzeitung Var Martin im beliebten Urlaubsort am Mittelmeer eine schwarze Liste für „geizige“ Gäste vom Personal des Restaurants angelegt worden. Und das ohne das Wissen der Besucher.

„Erpressung“ im Frankreich-Urlaub: Restaurant in Saint-Tropez setzt „geizige“ Gäste auf schwarze Liste

Auf den ersten Blick wohl kein Vorkommnis, dass den Frankreich-Urlaub an der Côte d‘Azur ins Wasser fallen lässt. Dennoch schlägt der Vorfall nicht nur hohe Wellen, sondern löst eine Welle der Empörung aus. Schließlich habe laut Var Matin das Personal des Restaurants wohl geheime Listen darüber geführt, wie viel Trinkgeld jeweilige Besucher nach ihrem Essen bezahlt haben. Als Konsequenz habe sich daraus ergeben, dass das Restaurant-Personal Gäste aktiv daran gehindert haben soll, das Bistro nochmals zu besuchen, wenn sie die Trinkgeld-Zahlung als nicht ausreichend empfunden hatten.

Das übliche Trinkgeld im Urlaub in Frankreich beläuft sich auf 15 Prozent der Rechnung. Weiter berichtet die französische Lokalzeitung, dass das Personal die Gäste, bei dem Versuch am Telefon eine Tischreservierung vorzunehmen, mit der Begründung abgewimmelt habe, dass das Restaurant schon voll sei und dass sie es in einem anderen Etablissement versuchen sollten. Da scheinen die Beschwerden einer Urlauberin in Italien über zwei Euro für einen leeren Teller und jene einer weiteren für einen fragwürdigen Restaurant-Service in einem anderen Licht dazustehen.

Restaurant-Gäste im Frankreich-Urlaub auf Trinkgeld-Liste – Bürgermeisterin spricht von „Erpressung“

„Es geht zu wie im Nachtclub“, versucht der Inhaber eines gehobenen Restaurants, die Praxis bei Var-Matin zu erklären. „Wenn man dafür bekannt ist, dass man große Flaschen Champagner kauft, bekommt man den besten Tisch; wenn man die ganze Nacht nur ein halbes Lagerbier trinkt, wollen sie nicht, dass man wiederkommt.“

Während in Italien eine Revolte der ganz anderen Art in einer beliebten Adria-Urlaubsregion tobt, sah sich sogar aufgrund der Enthüllungen die Bürgermeisterin des beliebten Urlaubsorts an der französischen Riviera zu einem Statement gezwungen. Sylvie Sire verurteilte die Vorgehensweise des Restaurants in Saint-Tropez aufs Schärfste und sprach von „Erpressung“ und „Gaunerei“. Ihre Forderung: Die „illegalen Praktiken“ müssten sofort eingestellt werden.

Frankreich-Urlauber in Saint-Tropez auf schwarzer Trinkgeld-Liste – vom Wesen des Trinkgelds weit entfernt

Während ein deutscher Rentner in Österreich einer Tretboot-Attacke ausgesetzt war, sei zum Hintergrund verraten: Es ist in Frankreich nicht erlaubt, Daten über die Trinkgelder und Ausgaben von Kunden zu erfassen, wenn diese weder zugestimmt haben, noch über die Datenerfassung informiert worden sind. Die somit „erzwungenen Trinkgelder“ kämen laut Sire einer „organisierten Erpressung“ gleich. Dies sei vom Wesen des Trinkgelds, das die Zufriedenheit der Kunden ausdrücken soll, weit entfernt.

Ähnlich verhielt es sich im Falle eines Urlaubers aus Italien, der nach Ansicht eines Restaurant-Angestellten nach seinem opulenten Essen in Saint-Tropez nicht genug Trinkgeld am Tisch zurückgelassen hatte. Laut eines Artikels der Lokalzeitung Nice Matin sei der Kellner dem Gast bis auf den Parkplatz nachgejagt, um mehr Trinkgeld einzufordern. „Er dachte, er ist großzügig gewesen, indem er 500 Euro hinterlassen hat, stattdessen wurde er zurechtgewiesen“, zitiert ein Freund den anonymen Urlauber.

Nun haben sich auch die Angestellten des Restaurants eine verbale Rüge von der Bürgermeisterin von Saint-Tropez eingehandelt. Ob es etwas an der zumindest fragwürdigen Praxis ändert, muss wohl erst die Zukunft zeigen.