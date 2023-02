Arktischer Wintereinbruch im März immer wahrscheinlicher – Schnee auf Mallorca und in Kroatien

Von: Kai Hartwig

In Deutschland wird es wieder deutlich kälter. Doch auch Südeuropa steht vor einem Kälteeinbruch samt Schnee – sogar auf Mallorca.

München – Am Wochenende soll in Deutschland der Winter zurückkehren, auch mit Schneefällen rechnen die Meteorologen. Doch offenbar trifft das winterliche Wetter nicht nur die Bundesrepublik. In ganz Europa wird es richtig kalt.

Wetter in Europa: Winterwelle erfasst Südeuropa – „Es schneit sogar auf Mallorca“

Sogar Länder, die man mit Schnee eigentlich weniger in Verbindung bringt, müssen laut Wettervorhersage zum Wochenbeginn am Montag (27. Februar) mit der weißen Pracht klarkommen. Dazu zählen Frankreich, Spanien, Italien sowie Kroatien und Bosnien. „Es schneit sogar auf Mallorca in den nächsten Tagen“, prognostizierte Meteorologe Jan Schenk vom Weather Channel in Bezug auf das Wetter in Europa „Auch Südeuropa wird von dieser Winterwelle erfasst. Und mehrere Regionen kriegen richtig viel Schnee, von denen man es vielleicht gar nicht erwartet hätte.“

Den meisten Schnee erwartet laut der Wetterprognose die Balkanregion. In Kroatien, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro können teils deutlich mehr als 50 Zentimeter Neuschnee liegen bleiben, so die Vorhersage des Weather Channel. Dabei sorgt eine Kaltluftfront, die von Deutschland und anderen Ländern Mitteleuropas südlich weiterzieht, für eine „Luftmassengrenze zwischen warm und kalt“, erklärt der Meteorologe im Hinblick auf das Wetter in Europa. „Und an dieser Grenze schneit es heftig.“

In Südeuropa könnte es in den kommenden Tagen zu heftigen Schneefällen kommen. © Verónica Lacasa/dpa

Luftmassengrenze trennt beim Wetter Europa – „Warm gegen Kalt bringt immer sehr viel Schneefall“

Besagte Luftmassen-Grenze zieht sich vom spanischen Festland über Südfrankreich und Norditalien bis zum Balkan. Dadurch treffen beim Wetter in Europa am Montag immer wieder warme und kalte Luftmassen aufeinander. „Warm gegen Kalt bringt immer sehr viel Schneefall“, ergänzt Schenk. Am Montagmorgen soll so auch auf der beliebten Ferieninsel Mallorca Schnee fallen. Die ist deutschen Urlaubern eigentlich eher für Sommer, Sonne und Strand bekannt.

Auch in der Provence (Frankreich) rechnet der Wetter-Experte mit etwa 15 Zentimeter Schnee. Mittelitalien blühen derweil bis zu einem halben Meter der weißen Pracht, noch heftiger erwischt es Kroatien und Bosnien. In der Grenzregion beider Länder „kann es binnen 24 Stunden bis zu einem Meter Neuschnee geben“, kündigte der Meteorologe in seiner Wetterprognose für Europa an. Und sprach in seiner Wettervorhersage von „richtigen Schneesturm-Bedingungen in Südeuropa“.

Erdbebengebieten in Türkei und Syrien winkt milderes Wetter, Europa ein arktischer März

Doch die Kältewelle in Südeuropa bringt andernorts Vorteile mit sich. Sie drückt die Warmluft, die zuletzt auch Deutschland mildes Wetter beschert hatte, in Richtung Osten. Dadurch können die Menschen im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien auf mildere Temperaturen hoffen. Diese Wettervorhersage dürfte den vielen Menschen in den Notunterkünften zumindest ein wenig Erleichterung bringen.

Derweil rückt der Frühling auch beim Wetter in Deutschland nach dem arktischen Wintereinbruch erst einmal in weite Ferne. Der März könnte so eher winterlich, denn frühlingshaft werden. (kh)