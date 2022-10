Tornado und schwere Unwetter im Norden Frankreichs: „Häuser dem Erdboden gleichgemacht“

Von: Patrick Huljina

Teilen

Kurz, aber sehr heftig: So beschrieb der Bürgermeister eines kleinen Ortes in Nordfrankreich das Unwetter, das am Sonntag samt Tornado über sein Dorf fegte.

Bihucourt - Heftige Unwetter samt einem Tornado haben am Sonntagabend (23. Oktober) im Norden Frankreichs für große Schäden gesorgt. Der Wind fegte teilweise die Dächer von den Häusern, in mehreren Regionen kam es zu Stromausfällen. Besonders schlimm traf es die kleine Gemeinde Bihucourt in der Präfektur Pas-de-Calais, rund 50 Kilometer nordöstlich von Amiens.

Frankreich: Tornado wütet im Norden des Landes – „Als hätten Bomben eingeschlagen“

„Es sieht aus, als hätten Bomben in unserem Dorf eingeschlagen“, sagte Bürgermeister Benoît-Vincent Caille dem französischen Sender BFMTV. Das Unwetter sei zwar nur kurz, dafür aber sehr heftig gewesen. „Es hat zehn Sekunden gedauert“, erklärte Caille. Er sei mit seiner Familie zu Hause gewesen und habe sich nach einem lauten Knall im Keller in Sicherheit gebracht.

Etwa zwei Drittel der Häuser in dem Ort seien durch das extreme Wetter beschädigt worden, berichtete der Bürgermeister. „Es gibt Häuser, die dem Erdboden gleichgemacht wurden.“ Auf Facebook postete die Wetter-Seite „Météo Nord-Pas de Calais“ ein Video, das abgedeckte Dächer und teilweise eingestürzte Häuser in Bihucourt zeigt. Man hoffe nun auf Unterstützung vom Staat und der Präfektur, um die entstandenen Schäden zu beheben, sagte Caille weiter.

Schwere Unwetter in Frankreich: Innenminister spricht von „erheblichen Schäden“

Die Präfektur Pas-de-Calais schrieb in einer Pressemitteilung in der Nacht von „starken Windböen vom Typ Tornado“. Darüber hinaus teilte sie mit, dass insgesamt 150 Menschen aus Bihucourt aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht wurden. Eine Person sei verletzt worden. Die Aufräumarbeiten sollten demnach am Montag (24. Oktober) beginnen.

In Frankreich hat ein Unwetter samt Tornado im kleinen Ort Bihucourt für große Schäden gesorgt. © Sameer Al-Doumy/AFP

Der französische Innenminister Gérald Darmanin schrieb auf Twitter: „Der Osten und Norden Frankreichs sind von schweren Stürmen getroffen worden. Mehrere Gemeinden im Pas-de-Calais sind von einem Tornado betroffen, der erhebliche Schäden verursacht hat. Heftiges Unwetter an der Somme (Fluss in Nordfrankreich, Anm. d. Red.).“ Er versprach zudem Solidarität mit den Betroffenen. Zwischen Le Havre, einer wichtigen Hafenstadt am Ärmelkanal, und Frankreichs Hauptstadt Paris waren wegen des Unwetters zwischenzeitlich etwa 2900 Haushalte in verschiedenen Orten ohne Strom. Das teilte die Präfektur Eure mit.

Erst in der vergangenen Woche erlebte Kreta eine „biblische Katastrophe“. Unwetter sorgten auf der griechischen Urlaubsinsel für Chaos und forderten zwei Tote. Am Montagmorgen warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) indes vor „starken Gewittern“ in Bayern. (ph/dpa)