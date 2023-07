Deutsche (36) stirbt bei Autounfall auf Mallorca: BMW-Fahrer erklärt Polizei, warum er einfach weiterfuhr

Von: Maximilian Kettenbach

Teilen

Der Unfall-BMW, gefunden in der Nähe des Kongresspalasts. Er wurde einfach am Straßenrand eines Feldwegs abgestellt. © Guardia Civil

Sonntagnacht kam eine 36-jährige Frau aus Deutschland auf der Baleareninsel Mallorca ums Leben. Der mutmaßliche Fahrer hat sich der gestellt und macht erste Angaben.

Palma de Mallorca – Es waren Szenen, die diese Zeugen nicht vergessen werden. Eine 36-jährige Deutsche wurde an einem ampelgeregelten Fußgängerüberweg vor dem Kongresszentrum von Palma überrollt. Mutmaßlich von einem – wie mittlerweile bekannt ist – 28-jährigen Spanier.

Der Unfall geschah am 16. Juli 2023, gegen 2.55 Uhr. Das Opfer soll 30 Meter durch die Luft geschleudert worden sein. Sie war auf der Stelle tot. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für sie tun. Und der Fahrer hielt zweimal kurz an, flüchtete dann aber.

Deutsche stirbt bei Autounfall auf Mallorca:

Unfallort: Paseo Marítimo, Palma de Mallorca

Paseo Marítimo, Palma de Mallorca Unfallzeit: 16. Juli 2023 um 2.55 Uhr

16. Juli 2023 um 2.55 Uhr Opfer: 36-jährige Deutsche

36-jährige Deutsche Mutmaßlicher Täter: Ein 28-jähriger Spanier hat sich der Polizei gestellt

Und damit nicht genug. Besonders dramatisch schilderten Augenzeugen die Sekunden, als der Mann des Opfers nach seiner Frau suchend, am Unfallort eintraf. Er hatte sie schon längst zurückerwartet. Von den Beamten erfuhr er vom Tod seiner Frau oder Freundin. Die Rettungskräfte hätten daraufhin eine psychologische Betreuung für den Deutschen organisiert. Die herbeigeeilte Psychologin begleitete ihn zurück zu seinem gemieteten Apartment. Darüber berichtete Crónica Balear.

Aussage des BMW-Fahrers durchgesickert - er ist wieder auf freiem Fuß

Am Montag stellte sich der mutmaßliche Unfallverursacher in Begleitung seines Anwalts Gonzalo Márquez der Polizei. Er und sein 27-jähriger Beifahrer wurden festgenommen. Der Fahrer des BMW behauptet demnach, er habe erst aus der spanischen Presse, der Zeitung „Ultima Hora“, erfahren, dass er bei dem Unfall einen Menschen getötet habe. So lauteten die Berichte am Montagnachmittag.

Am Dienstag berichtet nun das Mallorca Magazin, dass sowohl Fahrer als auch Beifahrer wieder auf freiem Fuß seien. Der 28-Jährige darf die Insel nicht verlassen, er muss zum Gericht kommen, wenn er dazu aufgefordert wird. Die Schwesterzeitung Ultima Hora veröffentlichte nun ein Protokoll der Anhörung. Der Guardia Civil erzählter er demnach von einem Schlag, den er gehört habe. Daraufhin habe er angehalten, aber nichts gesehen. „Ich dachte, dass ich ein Tier angefahren hatte“, zitiert ihn die Zeitung.

BMW an Feldweg auf Mallorca gefunden

Er sei korrekt auf der Fahrbahn unterwegs gewesen. Nach dem Schlag habe er gewendet, was illegal gewesen sei. Er habe sehen wollen, was passiert sei. An derselben Stelle war erst am vergangenen Mittwoch eine 44-Jährige von einem alkoholisierten Autolenker überfahren und getötet worden.

Die spanische Verkehrspolizei hat am Montag ein Bild des BMW veröffentlicht. Es zeigt das Fahrzeug mit zerbeulter Motorhaube und einer kaputten Frontscheibe. Die Ermittler fanden den Wagen nach dem tödlichen Crash in der Nähe des Kongresspalasts am Straßenrand eines Feldwegs.

Mallorca - Deutsche in Kriminalfall verstrickt

Mallorca wird derweil von einer Hitzewelle heimgesucht. Zudem erschüttert ein weiterer Kriminalfall unter deutscher Beteiligung die Insel. Fünf Deutsche sollen eine 18-Jährige aus Deutschland vergewaltigt haben. Sie sollen den Akt sogar gefilmt haben, könnten aber einigermaßen glimpflich davon kommen.

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca – Bilder rund um die erschreckende Tat Fotostrecke ansehen