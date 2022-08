Frau attackiert und verletzt Passanten - Festnahme

Polizeibeamte bei dem Einsatz am Unteren Markt in Weiden/Oberpfalz. © Sebastian Böhm/Neuer Tag/dpa

Mit einem schwertähnlichen Gegenstand sind in Weiden in der Oberpfalz drei Menschen verletzt worden. Die mutmaßliche Täterin wird von Passanten überwältigt und von der Polizei festgenommen.

Weiden - Es ist Mittagszeit, Sonnenschein, ein belebter Platz in der Innenstadt von Weiden in der Oberpfalz - hier greift nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Frau mehrere Menschen an.

Drei Opfer werden bei dem Vorfall am Dienstag verletzt, zwei von ihnen müssen in einem Krankenhaus behandelt werden. Beamte stellen die Tatwaffe, einen schwertähnlichen Gegenstand, sicher.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, haben wohl mehrere Passanten die Frau überwältigt und festgehalten. Kurz nach der Attacke konnten Beamte die Frau festnehmen.

Nähere Hintergründe zur Tat und zur mutmaßlichen Täterin und Tatwaffe sowie zu den Opfern lagen zunächst noch nicht vor. Hierzu wollte die Polizei am Abend weitere Informationen herausgeben. Kripo und Staatsanwaltschaft Weiden ermitteln.

Es gebe viele Zeugen, von denen die Polizei bereits etliche befragt habe. Die Ermittler bitten alle Menschen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden und gegebenenfalls Fotos oder Videos der Polizei zu übermitteln. dpa