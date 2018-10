Frau bringt auf Flug von Abu Dhabi nach Jakarta Baby zur Welt

An Bord einer Maschine der Fluggesellschaft Etihad Airways aus Abu Dhabi hat eine Frau am Mittwoch ein Kind zur Welt gebracht.

Abu Dhabi/ Jakarta - An Bord einer Maschine der Fluggesellschaft Etihad Airways aus Abu Dhabi hat eine Frau am Mittwoch ein Kind zur Welt gebracht. Wie ein Sprecher der Gesellschaft mitteilte, war das Flugzeug von in die indonesische Hauptstadt Jakarta unterwegs.

Kind kommt 40 Minuten vor der Landung zur Welt

Als bei der indonesischstämmigen Frau die Wehen einsetzten, sei Flug EY 474 nach Mumbai umgeleitet worden. Etwa 40 Minuten vor der Landung in der indischen Metropole habe das kleine Mädchen das Licht der Welt erblickt.

Mutter und Kind wurden demnach in Mumbai in ein Krankenhaus gebracht. Die Etihad-Maschine setzte ihren Flug nach Jakarta fort.

