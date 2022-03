Frau bringt Baby auf dem Place de la Concorde zur Welt

Teilen

Der fast menschenleere Place de la Concorde in Paris im Lockdown 2020. Dort hat jetzt eine Frau ihr Kind geboren. © Elko Hirsch/dpa

Wie so oft staute sich der Verkehr auf dem Place de la Concorde in der französichen Hauptstadt. Als zwei Polizisten einen hektisch hupenden Mann bemerkten, war die Geburt bereits in vollem Gange.

Paris - Mitten in einem riesigen Verkehrsstau auf dem Pariser Place de la Concorde hat eine Frau ein kleines Mädchen zur Welt gebracht, unterstützt von ihrem Mann und zwei Verkehrspolizisten.

Die Beamten Julie und Olivier standen auf der Rückfahrt zur Wache vor einer Ampel, als sie einen verzweifelt hupenden Mann bemerkten, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ am Dienstag. Als sie nach dem Rechten schauten, war die Geburt bereits im Gange. Mit Kollegen vom Zivilschutz, die zufällig ein paar Meter weiter im Verkehrschaos festsaßen, leisteten sie erste Hilfe und lotsten per Handy einen Krankenwagen zum Einsatzort.

„In 20 Jahren Karriere ist mir das noch nie passiert“, sagte Olivier der Zeitung. „Wir sind dafür ausgebildet, aber man glaubt nicht, dass das eines Tages passiert“, sagte seine Kollegin Julie. Der Place de la Concorde ist der größte Platz im Zentrum der französischen Hauptstadt. dpa