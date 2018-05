Frau fährt mit Kleinkind auf dem Schoss bei betrunkenem Geisterfahrer mit

Unna - Einen angetrunkenen Geisterfahrer hat die Polizei bei Unna aus dem Verkehr gezogen. Damit nicht genug: Auf der Rückbank hatte eine von mehreren Frauen ein nicht angeschnalltes Kleinkind auf dem Schoß.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 34-Jährige Mann aus Eschweiler bei Aachen in der Nacht zu Samstag auf der autobahnähnlichen L679 am Kreuz Unna-Ost mit seinem Auto gewendet und war in falscher Richtung weitergefahren. Die Polizei lotste den verirrten Fahrer auf einen nahegelegenen Parkplatz. An Bord waren neben drei Beifahrerinnen auch ein zweijähriges Kind, das völlig ungesichert auf dem Schoss einer der Frauen saß. Angesprochen auf sein gefährliches Verhalten sagte er, sich auf die Anweisungen seines Navis verlassen zu haben. Ein Alkoholtest ergab, dass er getrunken hatte.

Auch interessant:

Rentner wird zum Geisterfahrer - aus diesem herzzerreißenden Grund

Diese App soll vor Geisterfahrern warnen

dpa

Rubriklistenbild: © Marcel Kusch/dpa