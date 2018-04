Frau findet Auto nicht - als sie die Überwachungskamera checkt, läuft es ihr eiskalt den Rücken hinunter

Eine Frau in Amerika war sich sicher, dass ihr Auto gestohlen wurde. Als sie sich die Bilder der Überwachungskamera ansah, konnte sie es nicht glauben.

Washington - Am 17. April kam die Amerikanerin wie gewohnt nach der Arbeit nach Hause. Sie stieg aus ihrem Auto aus, schloss die Tür zu ihrem Haus auf und kam in Feierabendlaune. Als sie später wieder zu ihrem Auto gehen wollte, lief es ihr eiskalt den Rücken hinunter, denn: Der Wagen der Frau war nicht mehr da. Extratipp.com* berichtet darüber. Voller Verzweiflung informierte die Frau sofort ihre Schwester. Die war zuerst fassungslos, beschloss dann aber, die Bilder der Überwachungskamera zu checken. Diese sollte Klarheit über das plötzliche Verschwinden des Autos bringen.

"Unilad" hat die Aufnahmen ins Netz gestellt. Dort lachen bereits Millionen Menschen über das angeblich gestohlene Auto. Unter dem Namen "My sister's car 'had been stolen' so we looked at the CCTV" wurde der 29 Sekunden dauernde Clip bereits über 7000 Mal geteilt. Grund: Der Wagen der Frau wurde nicht gestohlen. Im Gegenteil:

Was mit dem Auto passierte, sehen Sie im Video auf extratipp.com*. Dort gibt es die Aufnahmen der Überwachungskamera.





Meistgelesen: Forscher machen Entdeckung auf winziger Insel - es könnte die Welt für immer verändern

Matthias Kernstock

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.