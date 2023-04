Lotto in Florida: Gewinn finanziert Krebstherapie der Tochter

Von: Magdalena Fürthauer

In Florida hat eine Frau zwei Millionen Dollar im Kreuzworträtsel-Lotto gewonnen. Zuvor nutzte sie ihr Erspartes für die Krebstherapie ihrer Tochter.

Lakeland – Manchmal passieren Wunder doch nicht nur im Märchen. Als eine US-Amerikanerin im Bundesstaat Florida einen Tankstellenwart hartnäckig bat, doch noch einmal nach dem letzten Lotto-Los im Laden zu suchen, ahnte sie noch nicht, dass sie vom Erlös die Krebstherapie ihrer Tochter bezahlen können wird. Davon berichteten sowohl die Florida Lottery in einer Presseaussendung als auch örtliche Medien.

Florida: Frau gewinnt zwei Millionen Dollar im Kreuzworträtsel-Lotto

Die glückliche Gewinnerin, Geraldine Gimblet, liebt nach eigenen Angaben Kreuzworträtsel. Ihre Leidenschaft sei so groß, dass sie sich regelmäßig eigene Kreuzworträtsel-Rubbellose kaufe. So auch in der vergangenen Osterwoche, als sie laut Pressemitteilung in ihrer Heimatstadt Lakeland ein solches Los in einer Tankstelle kaufen wollte.

Der Tankstellenwart habe ihr allerdings gesagt, dass es keine solchen Lose mehr gebe, er habe alle verkauft. „Aber ich bat ihn, noch einmal nachzusehen, weil ich die Kreuzworträtsel-Rubbellose am liebsten mag“, so Gimblet laut Florida Lottery. Beim zweiten Blick über das Sortiment dann die Überraschung: Tatsächlich habe es noch ein allerletztes Los gegeben.

Lotto-Gewinn: Frau knackt Jackpot in Florida

Zehn Dollar habe das Rubbellos gekostet, anschließend habe Gimblet zu Hause gerätselt. Wie sich kurz darauf herausstellen sollte, lohnte sich das Investment für die US-Amerikanerin gehörig. Gimblet gewann mit ihrem Los den Jackpot in Höhe von zwei Millionen Dollar. Noch sehr viel mehr Geld sein Eigen nennen durfte ein weiterer Lotto-Gewinner, der sein Geld bis zum Lebensende jedoch großteils verprasste.

Gemeinsam mit ihrer Tochter und Enkelin sei Gimblet schließlich am Freitag, 7. April 2023, zur Zentrale der Lotterie-Gesellschaft in Tallahassee, der Hauptstadt Floridas, gefahren. Dort habe sie ihren Gewinn eingefordert.

Ihre „Leidenschaft für Kreuzworträtsel“ habe sich ausgezahlt, so die Florida Lottery via Twitter. „Aber das ist erst der Anfang einer wahrhaft gewinnenden Geschichte!“ Zuletzt sorgte ein Skandal-YouTuber für Aufsehen, der seinen Anspruch auf einen 73-Millionen-Euro-Jackpot erhob.

Lotto in Florida: Gewinn finanziert Krebstherapie der Tochter

Die US-amerikanische Gewinnerin habe ihre Ressourcen zuvor monatelang auf ihre an Brustkrebs erkrankte Tochter fokussiert. „Meine Mutter hatte ihre gesamten Ersparnisse aufgebraucht, um sich um mich zu kümmern, als ich krank war“, so die Tochter in der Pressemeldung.

Das Timing scheint also perfekt zu sein. An dem Tag, an dem ihre Mutter das letzte Los in der Tankstelle kaufte, habe sie das Krankenhaus für ihre letzte Behandlung verlassen, so die Tochter weiter. Mit dem Lottogewinn könne Geraldine nun ihre Finanzen wieder aufbessern. Es dürfte wohl einer der glücklichsten Tage der Familie Gimblet werden. Auch in Deutschland werden regelmäßig Gewinne ausgeschüttet, wobei es häufige Lottozahlen gibt. (mef)