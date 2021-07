Nach Mallorca-Urlaub: Corona-Ausbruch in Club

Corona-Ausbruch in Karlsruher Club

Eine Reiserückkehrerin aus Mallorca ist mitverantwortlich für einen Corona-Ausbruch in einem Karlsruher Club. Der Oberbürgermeister zeigt sich besorgt.

Einen Corona-Ausbruch hat es vor etwa einer Woche in einem Karlsruher Club gegeben – eine Mallorca-Urlauberin ist mitverantwortlich dafür. Mindestens 14 Personen wurden nach dem Club-Besuch positiv auf das Coronavirus getestet. Die Stadt Karlsruhe konnte bislang noch nicht alle Besucher dieses Abends ausfindig machen, da zahlreiche Kontaktdaten zur Nachverfolgung unvollständig sind.

echo24.de verrät, dass der Corona-Ausbruch im Karlsruher Club „Topsy" möglicherweise sogar hätte verhindert werden können. Denn die Urlauberin hat sich wohl nicht an die aktuellen Auflagen zur Einreise gehalten. Oberbürgermeister Frank Mentrup mahnt zur Vorsicht und warnt vor falscher Sicherheit. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass an jenem Abend etwa 200 Besucher in der Diskothek waren. Wie viele sich davon infiziert haben, ist noch unklar. Die Inzidenz in Karlsruhe steigt aktuell aufgrund des Spreader-Events.