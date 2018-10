Jessica heiratet ihren toten Verlobten - ergreifende Hochzeit an seinem Grab

Eine Hochzeit, so außergewöhnlich wie bewegend: Jessica heiratete ihren Verlobten an seinem Grab. Er starb, als er einem Unfallopfer zu Hilfe eilte.

St. Louis - Kendall Murphy (†27) war Jessica Padgetts große Liebe. Kendall hatte im „Notre Dame“-Football-Stadium um ihre Hand angehalten, die beiden freuten sich auf ihren großen Tag, der der schönste ihres Lebens werden sollte. Doch Kendall Murphy, der Football liebte und sich bei der Freiwilligen Feuerwehr von Evansville (US-Staat Indiana) engagierte, wird die Hochzeit nicht mehr erleben.

Ihr Verlobter starb, als er einem Unfallopfer zu Hilfe eilte

Kendall starb am Abend des 10. November 2017, als er bei einem Einsatz einem Unfallfahrer half, wie Bild.de berichtet. Ein Wagen war von der Straße abgekommen und ein Mann war in seinem Auto eingeklemmt. Kendall leistete Erste Hilfe, als plötzlich ein weiterer Wagen in sein Feuerwehrauto krachte und den 27-Jährigen in den Tod riss. Wie sich später herausstellte, hatte Unfallfahrer Colby B. (26) zwei Promille Alkohol im Blut, er wurde verhaftet.

Auf Facebook zeigen Bilder das glückliche Paar vor dem tragischen Unfall:

Hochzeit ohne Bräutigam

Doch die Jessica hatte eine besondere Idee, um ihrer großen Liebe nochmal ganz nah zu sein: Sie heiratete ihren verstorbenen Verlobten in einer bewegenden Zeremonie. Dafür versammelten sich Freunde und Verwandte an seinem Grab, sie ließen Laternen in den Himmel steigen und die Trauzeugen hielten Reden. Jessica weinte im Brautkleid an Kendalls Grabstein, posierte mit seinen Stiefel in den Armen für ein Hochzeitsbild.

Eine Hochzeitsfotografin hielt alles fest. Bilder, die Jessica für immer an diese außergewöhnliche Hochzeit erinnern und ihr Kraft in dieser schweren Zeit schenken werden.

sp