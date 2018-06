Frau steckt Kopf in Auspuff - mit fatalen Folgen

Sie dachte es sei eine witzige Idee: Eine junge Frau steckte ihren Kopf in den Auspuff eines Trucks. Das hätte sie besser nicht gemacht.

Winsted - Im US-amerikanischen Winsted (Bundesstaat Minnesota) musste die Feuerwehr zu einem sehr kuriosen Vorfall ausrücken. Eine junge Frau steckte mit ihrem Kopf in einem Auspuff fest.

Das Ganze passierte am Rande des Winsted Musical Festivals, als ein Pickup-Truck auf einem Campingplatz parkte. Wie der Express berichtet, soll sich Kaitlyn S. gedacht haben: „Hey, mein Kopf könnte da wirklich reinpassen.“ Also steckte sie ihn in den Auspuff und er passte tatsächlich. Das Problem dabei war, dass er nicht mehr heraus wollte.

Die Feuerwehr musste anrücken, um die wohl stark alkoholisierte Frau zu befreien. Zuerst musste der Auspuff abgesägt werden, damit sie aufstehen konnte. Danach wurde vorsichtig der Kopf daraus befreit.

Die 19-Jährige bereute die Aktion aber keineswegs. Auf Facebook präsentiert sie sich stolz mit dem abgesägten Auspuff.

