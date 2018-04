Frau transportiert 15 Lämmer in ihrem Auto

Bei einer Kontrolle an der A1 haben Polizei und Zoll einen unglaublichen Fund gemacht: 15 Lämmer haben die Beamten in einem Wagen entdeckt. Die Fahrerin hatte eine passende Erklärung parat.

Hollenstedt - Einen ungewöhnlichen Tiertransport haben Beamte von Polizei und Zoll bei einer großangelegten Verkehrskontrolle auf der Autobahn 1 bei Hollenstedt in Niedersachsen gestoppt: In einem Privat-Pkw entdeckten sie 15 Lämmer. Die Tiere seien von den Insassen im Fußraum vor dem Beifahrersitz und im Kofferraum untergebracht worden, erklärte die Polizei in Buchholz in der Nordheide am Montag.

So begründet die Autofahrerin den Lämmertransport

Die Fahrerin berichtete den Beamten demnach, dass sie sich mit den Lämmern eine eigene Schafzucht aufbauen wolle. Die zufällige Kontrolle am Samstagabend durchkreuzte den Plan allerdings: Da eine Abfrage in der Polizeidatenbank ergab, dass der Frau erst vor einigen Monaten Tiere zwangsweise weggenommen worden waren, beschlagnahmten die Einsatzkräfte die jungen Schafe. Sie wurden in Absprache mit dem Amtstierarzt bei einem Bauern untergebracht.

AFP