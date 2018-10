Einsturz des Kölner Stadtarchivs: Nur ein Angeklagter verurteilt - OB hofft auf Schadenersatz

Bei dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs sind vor neuneinhalb Jahren zwei Menschen ums Leben gekommen. Von den vier Angeklagten kommen nun drei ungeschoren davon.

Update von 14.44 Uhr:

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker erhofft sich nach dem Ende des Strafprozesses zum Einsturz des Kölner Stadtarchivs Schadenersatz für die Stadt. „Es ist zumindest ein zartes Signal für den Ausgang des Zivilprozesses“, sagte sie am Freitag. Werner Langen, der Rechtsberater der Stadt in der Sache, sagte, es sei aus Sicht der Stadt positiv, dass das Gericht eine klare Einsturzursache benannt habe: „Pfusch am Bau“ beim Anlegen einer neuen U-Bahn-Linie. Das Gericht sehe die Verantwortung dafür bei den Baufirmen.

Der Schaden durch die Zerstörung des Stadtarchivs beläuft sich nach Schätzungen der Stadt auf 1,2 Milliarden Euro. Reker sagte, der Einsturz sei in Köln unvergessen, jeder wisse noch, wo er am 3. März 2009 gewesen sei. „Er hat Köln im Mark erschüttert.“ Das Unglück habe eine „tiefe Narbe hinterlassen und Vertrauen zerstört“.

Drei Angeklagte im Prozess um Einsturz des Kölner Stadtarchivs freigesprochen

Köln - Im Strafprozess um den verheerenden Einsturz des Kölner Stadtarchivs sind am Freitag drei von vier Angeklagten freigesprochen worden. Lediglich ein Bauüberwacher der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) wurde vom Kölner Landgericht zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Wegen des verheerenden Unglücks bei U-Bahnbauarbeiten vor knapp zehn Jahren hatten sich die Angeklagten seit Januar wegen fahrlässiger Tötung und teils auch wegen Baugefährdung verantworten müssen.

Sie sollen ihre Sorgfaltspflichten beim U-Bahnbau schwerwiegend verletzt haben, was ihre Verteidiger im Prozess bestritten. Angeklagt waren zwei Bauleiter privater Unternehmen, für die die Staatsanwaltschaft jeweils ein Jahr Haft auf Bewährung gefordert hatte. Der nun verurteilte Bauüberwacher sollte nach dem Willen der Staatsanwaltschaft eine zehnmonatige Bewährungsstrafe erhalten. Für eine weitere Bauüberwacherin der KVB forderte auch die Anklage einen Freispruch.

Das Archivgebäude war am 3. März 2009 bei U-Bahnbauarbeiten eingestürzt. Zwei Anwohner starben, Unmengen von Archivalien wurden unter Schuttbergen begraben.

