Bratpfanne explodiert auf Dorffest: 14 Personen schwer verletzt - Sechs schweben in Lebensgefahr 

Ich glaube das ungesehen. Ähnliches habe ich auch schon fertig gebracht. Bei mir war es ein Milchtopf auf dem Herd, in dem noch 1 cm hoher Rest an flüssigem Wachs war (damals habe ich Ikonen aus Wachs gegossen), der durch meinen Leichtsinn Feuer fing. Ich (heute absolut nicht mehr nachvollziehbar) wollte dieses Feuer mit einem halben Bierglas Wasser löschen. Die Explosion war gewaltig, ich landete auf dem Hintern in der Diele (instinktiv und nicht durch eine Druckwelle). In der Küche war durch die Feuerwalze alles was ca. 20 cm von der Decke aus erreichbar war verkohlt und verschmort (incl. Lampe) und die Küche musste von mir danach neu gestrichen werden. Wäre ich am Herd stehen geblieben, hätte ich zumindest keine Haare mehr gehabt und ein verbranntes Gesicht. Allerdings darf man sich den Vorgang, wie im Artikel oben beschrieben nicht als Explosion mit Feuer vorstellen, sondern mit heißen Fettspritzern, was wahrscheinlich eine noch schlimmere Wirkung hat. Man kann den Verletzten, vor allen den Schwerverletzten, nur wünschen, dass die Folgeschäden so gering wie möglich sind.