Junger Autofahrer ignoriert Straßensperrung und baut schweren Unfall - sein Beifahrer (19) stirbt

Tragischer Unfall im niedersächsischen Friedland: Zwei 19-Jährige waren mit dem Auto auf einer gesperrten Straße unterwegs und sind verunglückt - der Beifahrer stirbt.

Der junge Autofahrer hatte am Samstagmorgen die Sperrung der Landesstraße 566 zwischen den Friedländer Ortsteilen Reckershausen und Reiffenhausen ignoriert und ist durch die Baustelle gefahren.

Dort werden gerade provisorische Rampen als Behelfszufahrten zur A38 gebaut*, die für die im kommenden Jahr geplante Sanierung des Heidkopftunnels benötigt werden.

Gegen 7.45 Uhr verlor der 19-jährige Fahrer dann in der Baustelle die Kontrolle über seinen Audi 80, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Der Wagen prallte gegen einen dort am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Warum der junge Mann seinen Wagen nicht mehr im Griff hatte, ist noch vollkommen unklar.

19-jähriger Beifahrer stirbt im Fahrzeugwrack

Der Aufprall war so heftig, dass der ebenfalls 19-jähriger Beifahrer tödlich verletzt wurde. Der gleichaltrige Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in die Göttinger Uniklinik eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.

Am Samstag ereignete sich noch ein tödlicher Verkehrsunfall in Südniedersachsen: Bei Katlenburg hatte ein 28-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen zwei Bäume geprallt* - sein Auto wurde in zwei Teile getrennt, der Fahrer überlebte die Kollision nicht.

