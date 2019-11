Neuer Asteroid auf Erd-Kurs entdeckt: Einschlag hätte verheerende Folgen - Forscher alarmiert

Das ist wieder Merkur-Wissenschaftsjournalismus in Reinkultur: Der Artikel wurde jetzt am 15.10.2019 um 6:27 aktualisiert und wenn Ihr Eurer eigenen Quelle (International Business Times) zur Originalquelle (ESA) gefolgt wäret, hättet ihr vielleicht mitbekommen, daß nach eingehenderer Beobachtung des Asteroiden 2019 SU3 dieser von der Sentry Risk Table bereits am 12.10 gestrichen wurde, weil er 2084 in ca. 10-facher Mondentfernung an der Erde vorbeifliegen wird. Aber lieber weiter Panik verbreiten mit Bebilderung von einem Einschlag. Es ist so traurig!