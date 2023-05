Kurzreise im Frühjahr: Das sind die Top 3 Urlaubsziele der Deutschen

Ein wenig Sonne tanken, Kultur entdecken und neue Eindrücke sammeln. Ein Kurzurlaub ist eine nette Abwechslung zum Alltag. Diese drei Reiseziele sollten Sie jetzt im Auge behalten.

München – Die Vorfreude auf den Sommerurlaub steigt – gerade jetzt, wo die Sonne hier in Deutschland noch auf sich warten lässt. Wer schon jetzt ein wenig Urlaubsfeeling genießen möchte, kann mit einem Städte-Trip auf seine Kosten kommen. Gerade innerhalb Europas bieten sich Kurzurlaube an. Sie wissen nicht, wohin? Laut den Reise-Tipps des Vergleichsportals für Flug- und Hotelbuchung Skyscanner, sind diese drei Urlaubsziele im Frühling am beliebtesten.

1) Barcelona: Mediterran, urban, künstlerisch: Kurztrip in die Hauptstadt Kataloniens

Barcelona ist nicht ohne Grund die Hauptstadt Kataloniens: Die Stadt ist Dreh- und Angelpunkt von berühmter Architektur, Kunst und Kultur: So trifft Antoni Gaudís Architektur mit ihrer berühmten Formsprache und Mosaiken, die von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt wurden, auf die Kunst weltberühmter Künstler wie Pablo Picasso oder Joan Miró. Als bekannteste Sehenswürdigkeit gilt etwa Gaudís Basilika Sagrada Família, die gleichzeitig der höchste Turm der Stadt ist.

Kunstvolle Architektur und jede Menge Trubel – Barcelona ist eine Reise wert © Aleksandar Pasaric/Pexels

Wer Urlaubssouvenirs besorgen will, kann sich durch den Trubel der Las Ramblas schlängeln. Die belebteste Straße Barcelonas ist mit ihren vielen Ständen der touristische Mittelpunkt der Stadt. Um die Stadt noch besser kennenzulernen, bieten Ortsteile – wie etwa das Gotische Viertel (Barri Gòtic) im Bezirk Ciutat Vella oder der charmante Bezirk Gracia mit seinen Bodegas – viel Raum zum Entdecken. Und wenn es doch mal ruhiger sein soll, können entspannte Stunden am Strand Abhilfe schaffen. Tipp: Tickets für Sehenswürdigkeiten oder Museen können sollten vorab online gekauft werden. So umgehen Sie unnötige Wartezeiten.

2) Zürich: Malerische Stadt mit „Dörfli“-Charakter

Zürich ist regelmäßig auf den Top-Rankings der lebenswertesten Städte weltweit, laut der Rangliste von The Economist Group, die die Lebensqualität in Städten weltweit untersucht.. Kein Wunder, dass auch Reisen in die größte Schweizer Stadt immer beliebter werden. Alpiner Flair trifft auf malerische Architektur. Stadtfeeling auf Natur. Zürich verbindet die besten Gegensätze miteinander und schafft einen Spagat.

Wie gemalt: Der Zürichsee ist eines der Urlaubs-Highlights in Zürich © Pexels

Ob Erholung am glitzernden Wasser des Zürichsees oder Shoppen auf der Bahnhofstraße – in Zürich ist für fast jeden etwas dabei. Der Zürichsee bietet Raum für Picknicks, Sport oder sogar Live-Musik. Und in der historischen Altstadt gibt es jede Menge zu entdecken, wie etwa das Viertel Niederdorf, das von Einheimischen auch „Dörfli“ genannt wird. Mit bunten Fassaden, Erkern und kleinen Gassen bietet es Urlaubern viele neue Eindrücke und nette Café, Restaurants und Bars.

3) Nizza: Sonne, Strand und Meer – So schön ist die Provence

Die Blätter sind grün, die Blüten stehen in voller Pracht und das Wetter macht Lust auf entspannte Tage am Strand. Nizza in der Provence ist gerade im Frühling ein Urlaubsparadies. Dass die Cote d‘Azur immer ein schönes Urlaubsziel ist, dürfte nicht nur für Kenner und Liebhaber auf der Hand liegen. Doch gerade im Frühling lohnt sich der Besuch besonders: wenig Tourismus und günstigere Preise. Dazu kommt Sonne, Strand und türkises Meer.

Südfranzösischer Flair: Nizza bietet den Spagat aus Meer- und Städteurlaub © Pierre Blanché/Pexels

Nizza ist nicht nur Badeparadies, sondern besticht auch durch seine Kultur. Kirchen wie Saint-Nicolas oder Sainte-Jeanne d‘Arc sind eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten in der historischen Stadt. Kunstliebhaber können sich im Marc-Chagall-Nationalmuseum herumtreiben oder durch das Museum der modernen und zeitgenössischen Kunst schlendern.

Wer die Natur Frankreichs erleben möchte, kann einen Ausflug in den botanischen Garten machen. Und wer einfach nur ein wenig die verwinkelten Gassen der Altstadt entdecken möchte, findet hübsche Brassierien und Cafés mit südfranzösischem Flair. Tipp: Mit dem Mietauto bieten sich Ausflüge nach Cannes (1,5 Stunden entfernt) oder dem Fürstentum Monte-Carlo (40 Minuten) an.

Mit diesen 5 Tipps wird der Kurzurlaub perfekt:

Gerade bei einem kurzen Trip ist gute Planung gefragt. Damit Sie das Beste aus ihrem Urlaub ziehen, – und auch keine Unsummen an Geld ausgeben – sollten Sie diese 5 Tipps von Skyscanner beachten.

Die kürzeste Reisezeit: Gerade, wenn die Zeit knapp ist, möchte man so schnell wie möglich am Urlaubsort ankommen. Kurze Flüge oder Züge helfen, um unnötig lange Reisezeiten zu vermeiden.

Gerade, wenn die Zeit knapp ist, möchte man so schnell wie möglich am Urlaubsort ankommen. Kurze Flüge oder Züge helfen, um unnötig lange Reisezeiten zu vermeiden. Neue Reiseziele: Wer spontan oder günstig Urlaub machen möchte, tut sich leichter, beim Reiseziel offen zu sein. Das erweitert nicht nur den Horizont, sondern kann jede Menge Geld sparen.

Wer spontan oder günstig Urlaub machen möchte, tut sich leichter, beim Reiseziel offen zu sein. Das erweitert nicht nur den Horizont, sondern kann jede Menge Geld sparen. Brückentage nutzen: Um aus einem Wochenendtrip einen etwas längeren Urlaub zu machen, kann es helfen, bei der Urlaubsplanung einen Blick in den Kalender zu werfen – Brückentage bieten eine einfache Lösung, den Kurzurlaub zu verlängern, ohne wertvolle Urlaubstage zu verbrauchen. Tipp: Früh buchen ist hier wichtig – sonst kann es schnell teuer werden.

Um aus einem Wochenendtrip einen etwas längeren Urlaub zu machen, kann es helfen, bei der Urlaubsplanung einen Blick in den Kalender zu werfen – Brückentage bieten eine einfache Lösung, den Kurzurlaub zu verlängern, ohne wertvolle Urlaubstage zu verbrauchen. Früh buchen ist hier wichtig – sonst kann es schnell teuer werden. Gute Planung: Kurztrips lohnen sich vor allem dann, wenn gut geplant wird: Sich vorher zu überlegen, welche Sehenswürdigkeiten man unbedingt sehen möchte oder welche Restaurants toll sein könnten, spart im Urlaub wertvolle Zeit. Und steigert die Vorfreude.

Kurztrips lohnen sich vor allem dann, wenn gut geplant wird: Sich vorher zu überlegen, welche Sehenswürdigkeiten man unbedingt sehen möchte oder welche Restaurants toll sein könnten, spart im Urlaub wertvolle Zeit. Und steigert die Vorfreude. Nur mit Handgepäck: Wenig Gepäck hat den Vorteil, nicht unnötig am Flughafen warten zu müssen. Außerdem ist es vor allem bei Städtereisen wesentlich praktischer, um von A nach B zu kommen.

Wer umweltfreundlich unterwegs sein möchte, kann auch mit der Bahn statt des Flugzeugs verreisen. Vor allem innerhalb Deutschlands gibt es schöne Reiseziele, die sich leicht erreichen lassen – und durch das Deutschlandticket erschwinglich sind.