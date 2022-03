Dritter Vollmond des Jahres: „Wurmmond“ am 18. März - er läutet den Frühling ein

Am Freitag (18. März) kommt es zum dritten Vollmond im Jahr 2022. Er läutet sinnbildlich auch den Frühling ein und trägt den Namen „Wurmmond“.

Theoretisch ist der Vollmond schon am frühen Freitagvormittag zugegen. Ihn sehen kann man aber erst am Abend beziehungsweise in der Nacht zum Samstag. Er ist der dritte Vollmond dieses Jahres und soll den Frühling und damit das heiß ersehnte frühlingshafte Wetter bringen.

Der volkstümliche Name „Wurmmond“ zeigt schon, was der Abschied vom kalten Winter mit gefrorenen Böden mit sich bringt: Würmer, die die Singvögel, die in der Frühlingssonne zwischen ihren Gesangseinlagen auch etwas zu fressen brauchen, dann wieder aus dem Boden picken können.

„Wurmmond“ am 18. März bringt den Frühling

Der dritte Vollmond im Jahr, der mit dem März auch den Frühling und so wärmeres Wetter bringt, trägt je nach Region verschiedene Namen. So sind auch Märzmond oder Fastenmond geläufige Bezeichnungen. Dieses Jahr fällt der „Wurmmond“ überraschend passend fast mit der Tagundnachtgleiche am 21. März zusammen.

Auch wenn man sich im März noch nicht auf Sonne einstellen kann, deutet sich an, dass dieses Jahr der trockenste März seit 1881 werden könnte. Auf kurzfristige Wetterprognosen sollte man dennoch einen Blick werfen und nicht verzagen, wenn doch mal Regen ansteht - der könnte die Würmer aus dem Boden locken und somit für Futter für die Vögel sorgen, die dann vielleicht ein noch schöneres Lied zur Begrüßung des Frühlings zwitschern werden. (mda)