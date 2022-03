Frühlingshafte Temperaturen und Pollenflug

Die Sonne lacht - Frühlingswetter in Erfurt. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Sonne, Sonne und kein Regen. Was die milden Temperaturen für Allergiker mit sich bringen...

Offenbach - Die kräftige Sonne sorgt in Deutschland tagsüber für milde frühlingshafte Temperaturen.

Die Kehrseite der Wetter-Medaille: In vielen Regionen fliegen bereits die Blütenpollen umher, vor allem Hasel- und Erlenpollen sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen in mittlerer bis hoher Konzentration in der Luft.

„Für das Wochenende empfiehlt sich der Einkauf von Allergiemitteln“, riet daher eine DWD-Meteorologin am Freitag in Offenbach. Denn Regen, der die Pollen niederschlagen könnte, ist weiterhin kaum in Sicht. Lediglich westlich des Rheins und der Ems können den Angaben zufolge am Samstag ein paar Tropfen fallen. Im restlichen Deutschland hält sich hingegen zumeist weiterhin der tiefblaue Himmel der vergangenen Tage.

„Die UV-Belastung ist zwar meist nur gering oder mittel, wer aber zum Skifahren in die Berge geht, sollte einen leichten Sonnenschutz nicht vergessen“, sagte die Meteorologin.

Die Tageshöchstwerte steigen demnach von 15 Grad am Samstag auf bis zu 17 Grad am Montag. Nur im Westen und Nordwesten ist es etwas kühler - dort trüben auch Wolken den ansonsten frühlingshaften Sonnenschein. Nachts gibt es mit Werten von bis zu minus acht Grad weiterhin Frost. dpa