Fünf Tote und zwei Schwerverletzte nach Autounfall

Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schwerer Unfall bei Karlsruhe: Ein Fahrzeug gerät auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem anderen Wagen.

Eggenstein-Leopoldshafen - Fünf Menschen sind bei einem Autounfall in der Nähe von Karlsruhe gestorben. Zwei weitere sind schwer verletzt worden. Ein Auto war seitlich mit einem Großraumtaxi kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Wagen in der Nacht auf Samstag mit vier Personen an Bord auf die Gegenfahrbahn bei Eggenstein-Leopoldshafen geraten und dort mit dem Großraumtaxi zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Unfallwagens und seine drei Mitfahrer starben ebenso am Unfallort wie ein Passagier des Großraumtaxis. Der Fahrer und ein weiterer Passagier des Großraumtaxis überlebten schwer verletzt. Zuerst hatte der SWR darüber berichtet. dpa