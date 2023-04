Zwei Deutsche tot in Urlaubsparadies gefunden – Polizei nennt erste Details

Von: Anika Zuschke

Zwei deutsche Touristen wurden tot auf Fuerteventura gefunden.

Auf Fuerteventura wurden zwei deutsche Touristen tot in ihrem Hotelzimmer gefunden. Ein Verbrechen lässt sich in dem Zusammenhang nicht ausschließen.

Fuerteventura – In dem spanischen Urlaubsparadies Fuerteventura wurden zwei deutsche Touristen tot in einem Hotelzimmer gefunden. Wie die Fuerteventura Zeitung zunächst berichtete, könnte es sich mindestens in einem Todesfall um ein Verbrechen handeln. Auch Suizid sei demnach nicht auszuschließen. Der Mann und die Frau – dem TV-Sender TELE5 Spain zufolge ein Ehepaar – sollen um die 45 Jahre alt gewesen sein und im Club Aldiana Urlaub gemacht haben. Die Leichen wurden bereits am Donnerstag, 13. April 2023, in dem Hotelzimmer gefunden.

Zwei Deutsche tot auf Fuerteventura gefunden – Ermittlungen laufen

Laut der Fuerteventura Zeitung haben Angehörige des mutmaßlichen Ehepaares bei der Rezeption des Hotels angerufen – da die Urlauber nicht zu erreichen waren. Ein Angestellter des Clubs soll die beiden Toten anschließend in ihrem Hotelzimmer vorgefunden haben.

RTL News zufolge werten Ermittler aktuell Überwachungskameras der Ferienanlage aus, um auf diese Weise die letzten Tage der deutschen Touristen nachvollziehen zu können. Auch deutsche Behörden wurden im Zuge dessen eingeschaltet. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen übernommen und wartet nun auf das Ergebnis der Autopsie der beiden Toten. Erst kürzlich haben Fischer einen toten Deutschen auf Mallorca gefunden – am Anfang dachten sie, er würde schlafen.