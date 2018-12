Ehepaar auf Autobahn unterwegs - dann sieht es, was Trucker in seinem Lkw macht

Diese Aktion hätte auch richtig ins Auge gehen können. Doch ein Ehepaar reagierte goldrichtig - und rettete vermutlich Leben.

Fulda - Ein Ehepaar ist auf der A7 unterwegs - was ein Trucker in seinem Lkw macht, ist einfach unfassbar! extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

Ehepaar fährt Lkw auf A7 bei Fulda hinterher

Ein Ehepaar war kürzlich mit dem Wagen auf der A7 in Richtung Süden unterwegs. Sie folgten einem Lkw, der mitten auf der Autobahn in Schlangenlinien unterwegs war. Das Ehepaar vermutete, dass der Trucker einen Anfall erlitten haben könnte. Als die A7 dreispurig wurde, überholten sie den Laster. Dabei sahen sie, dass der Fahrer, schräg hinter dem Lenkrad hin, wie die Polizei Osthessen in ihrer Pressemeldung schreibt.

Fulda: Lkw-Fahrer braucht keine ärztliche Hilfe

Das Ehepaar zog alle Register: Mit Handzeichen, Warnblinker und lautem Hupen wollten sie den Trucker zum Folgen auf einen Parkplatz bewegen. Doch ohne Erfolg.

Erst an der Rastanlage Großenmoor folgte der Brummifahrer dem Ehepaar und fuhr raus. Als der Truck stand, eilten die Eheleute dem Mann zur Hilfe - und staunten nicht schlecht. Der hatte nämlich keineswegs einen Anfall, der 58-Jährige war schlicht sturzbetrunken!

Polizei Fulda: Trucker zu besoffen für Alkoholtest

Der Trucker stolperte aus dem Führerhaus und ließ sich überreden, den Schlüssel rauszurücken. Statt eines Rettungswagens kam die Autobahnpolizei vorbei und nahm den Letten in Empfang. Aus einem Alkoholtest vor Ort wurde nichts - der Mann war schlicht zu besoffen. Eine spätere Blutprobe ergab 3 Promille. Die Leser diskutieren am Montag über dieses Thema: 13-Jähriger sticht 11-Jährigen nieder - Grund der Bluttat schockiert.

Matthias Hoffmann

