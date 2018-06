Fußball-WM in Russland: Fan-Produkt löst Feuer aus

Pünktlich zur Fußball-WM passen viele Firmen ihre Produkte dem Sportereignis an. Das kann aber auch nach hinten losgehen.

Moskau - Nicht jeder Marketing-Gag zur Fußball-WM in Russland taugt etwas: Russische Supermärkte haben eine Mineralwasserflasche in Fußballform wegen Feuergefahr aus dem Sortiment genommen. Das meldete die Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Freitag.

Mineralwasserflasche wirkt wie Brennglas

Die runde 2,5-Liter-Flasche wirke wie ein Brennglas. In der Sonne konzentriert sich das Licht hinter der Flasche auf einen Punkt und entflammt Streichhölzer, wie ein Versuchsvideo des Portals fontanka.ru aus St. Petersburg zeigt.

Selbst dicke Gummisohlen fingen bei dem Experiment an zu qualmen. Die WM findet vom 14. Juni bis 15. Juli statt.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Arne Immanuel Bänsch / Symbolbild