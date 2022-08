Gaborone: Die Hauptstadt von Botswana

Teilen

Three Dikgosi / tribal chiefs Monument in Gaborone, Botswana © Ambeon / IMAGO

Gaborone, die Hauptstadt von Botswana hat rund 250.000 Einwohner. Im Jahr 1966 war Gaborone noch ein Dorf mit knapp 1000 Einwohnern.

Gaborone – Botswanas Hauptstadt liegt auf einer Fläche von 196 Quadratkilometern etwa 1000 Meter über dem Meeresspiegel im südöstlichen Landesteil. Die Landschaft ist abgesehen von den nahegelegenen Kgale Hills überwiegend flach. Seit 2014 ist Kagiso Thutlwe Bürgermeister der Stadt Gaborone.

Gaborone – die Stadt und ihre Entstehung

In der Hauptstadt Gaborone führen die Straßen strahlenförmig Richtung Osten. Das Regierungsviertel liegt im Zentrum der Stadt. Das Stadtzentrums Gaborones bildet einen Halbkreis. Gaborone Dam, ein Stausee befindet sich im Süden der Stadt. Die Hauptstadt von Botswana ist eine der am schnellsten wachsenden Großstädte der Welt. Geplant war ursprünglich, dass mit der Zeit etwa 20.000 Menschen in Gaborone leben sollten. Bereits 40 Jahre nach deren Gründung waren es schon über 200.000 Einwohner.

Im Jahr 1890 gründete das Oberhaupt des Volksstamms Batlokwa, Kgosi Gaborone, die Stadt. In Anlehnung daran erhielt diese von den britischen Kolonialbehörden den Namen Gaberones. 1965 wurde Gaberones Regierungssitz. Gaberones wurde im Jahr 1966 die Hauptstadt des in die Unabhängigkeit entlassenen Botswanas. In 1969 wurde der Name der Stadt in Gaborone geändert.

Gaborone – Entwicklung der Einwohnerzahl

1966: knapp 1000 Einwohner

1971: rund 18.000 Einwohner

1981: rund 60.000 Einwohner

1991: etwa 134.000 Einwohner

2001: rund 186.000 Einwohner

2011: rund 232.000 Einwohner

2022: rund 250.000 Einwohner

Gaborone – Soziales und Infrastruktur

Als Zentrum der Wirtschaft und der Finanzwelt ist die Hauptstadt Gaborone gut aufgestellt. In der Stadt befinden sich die Hauptsitze der im Jahre 1982 gegründeten Universität von Botswana und der Southern Africa Development Community, der Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft, die 1980 als Organisation zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten gegründet wurde.

Gaborone befindet sich an der Bahnstrecke Kapstadt-Harare. Fernstraßen laufen parallel zur Eisenbahnstrecke in nördliche Richtung. Im Norden von Gaborone befindet sich der Sir Seretse Khama International Airport.

Gaborone – Sportgrößen der Stadt

Alister Walker, Squashspieler

Diphetogo Selolwane, Fußballer

Joel Mogorosi, Fußballer

Lydia Jele, Sprinterin

Pako Seribe, Sprinter

Gaborone – Sehenswürdigkeiten

Botswana National Museum and Art Gallery: Das im Jahr 1968 eröffnete Nationalmuseum befindet sich im Zentrum von Gaborone. Neben traditionellen Kunstgegenständen findet man dort auch Werke ortsansässiger und südafrikanischer Künstler.

Das im Jahr 1968 eröffnete Nationalmuseum befindet sich im Zentrum von Gaborone. Neben traditionellen Kunstgegenständen findet man dort auch Werke ortsansässiger und südafrikanischer Künstler. Gaborone Game Reserve: Das Reservat ist fünf Quadratkilometer groß und grenzt direkt an die Hauptstadt. Man kann dort von einem Mietwagen aus eine Vielzahl von Tieren beobachten. Auch Vogelbeobachter kommen hier auf ihre Kosten.

Das Reservat ist fünf Quadratkilometer groß und grenzt direkt an die Hauptstadt. Man kann dort von einem Mietwagen aus eine Vielzahl von Tieren beobachten. Auch Vogelbeobachter kommen hier auf ihre Kosten. Iskon Tempel: Der pastellfarbene Tempel mit der beeindruckenden Architektur befindet sich inmitten der Hauptstadt. Hier kann man indische und auch vegetarische Speisen in einer besonderen Atmosphäre verkosten.

Der pastellfarbene Tempel mit der beeindruckenden Architektur befindet sich inmitten der Hauptstadt. Hier kann man indische und auch vegetarische Speisen in einer besonderen Atmosphäre verkosten. Kgale Hill: Der 1287 Meter hohe Berg ist der höchste Punkt der Hauptstadt und bietet Möglichkeiten zu Wandertouren und einen herrlichen Panoramablick auf Gaborone.

Der 1287 Meter hohe Berg ist der höchste Punkt der Hauptstadt und bietet Möglichkeiten zu Wandertouren und einen herrlichen Panoramablick auf Gaborone. Matsieng Footprints: Nach einer Sage hat ein einbeiniger Mann namens Matsieng, der aus einem Wasserloch stieg, im Außenbereich von Gaborone riesige Fußstapfen im Sandstein hinterlassen. Es gibt dort noch mehr menschenähnliche Fußabdrücke und andere sehen aus wie Tierpfoten. Matsieng soll von seinen Leuten und mehreren Tieren begleitet worden sein. Für die Bevölkerung Gaborones ist das noch heute sehr beeindruckend.

Nach einer Sage hat ein einbeiniger Mann namens Matsieng, der aus einem Wasserloch stieg, im Außenbereich von Gaborone riesige Fußstapfen im Sandstein hinterlassen. Es gibt dort noch mehr menschenähnliche Fußabdrücke und andere sehen aus wie Tierpfoten. Matsieng soll von seinen Leuten und mehreren Tieren begleitet worden sein. Für die Bevölkerung Gaborones ist das noch heute sehr beeindruckend. Mokolodi Nature Reserve: Im 15 Kilometer entfernten Nationalpark leben zahlreiche Wildtiere. Neben Warzenschweinen, Kudus und anderen Antilopenarten sind auch Strauße, Giraffen, Zebras, Nashörner und Nilpferde zu entdecken. Ebenso gibt es dort einen Reptilienpark. Der Park spiegelt die einzigartige Natur Botswanas wider.

Im 15 Kilometer entfernten Nationalpark leben zahlreiche Wildtiere. Neben Warzenschweinen, Kudus und anderen Antilopenarten sind auch Strauße, Giraffen, Zebras, Nashörner und Nilpferde zu entdecken. Ebenso gibt es dort einen Reptilienpark. Der Park spiegelt die einzigartige Natur Botswanas wider. Three Dikgosi Monument: Im Zentrum von Gaborone sind die bronzenen Statuen der drei Häuptlinge Sebele von Bakwena, Bathoen von Bagwaketse und Khama von Bangwato zu sehen. Im Jahr 1885 reisten diese drei nach England zur damaligen Königin und handelten ein Abkommen aus, das Botswana vor der Regierung einer ausbeuterischen Organisation schützen sollte. Ab diesem Zeitpunkt übernahm auch das britische Königreich Botswana bis zur Unabhängigkeit im Jahr 1966. Die Aushandlung des damaligen Abkommens ist jedoch bei einigen Botswanern umstritten.